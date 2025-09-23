Forlì si consola con Gaspardo: "Sogno le Olimpiadi nel 3x3"

Sabato al PalaRadi di Cremona, ben pochi sono stati i biancorossi che hanno brillato nella sconfitta contro la Juvi. Solo tre gli uomini in doppia cifra e tra questi vi è Raphael Gaspardo, uno dei reduci dalla scorsa stagione e l’uomo più positivo al debutto dopo Allen. Partito in quinta, con 9 punti segnati già nel primo quarto, l’ala di Bressanone è poi calato (1/6 al tiro dal 10’ in poi, 11 punti totali). Ma ha offerto una prova positiva sotto il punto di vista dell’attenzione e dell’energia (7 rimbalzi). A conferma della sua importanza sotto il profilo tattico, in alcuni tratti del match e soprattutto nel finale, ha ricoperto il ruolo di centro della squadra di Antimo Martino. Una soluzione tutt’altro che inedita – già lo scorso anno ha spesso giocato in questa posizione nel quintetto piccolo – che sicuramente verrà riproposta più volte nel corso del campionato.

Nel pomeriggio di ieri, poi, il classe ’93 è stato il primo ospite della nuova stagione del podcast delle Tgr Rai in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp). Una striscia on-demand disponibile ogni lunedì sulla piattaforma RaiPlay Sound. Pur non entrando nel dettaglio del ko di Cremona, Gaspardo ha detto la sua sulla stagione che sarà. "Forlì ha cambiato molto – ha affermato –, ma ha mantenuto anche il nucleo dello scorso anno. Martino ha già allenato gran parte del nuovo roster, dunque sa cosa aspettarsi da ognuno di noi e questo potrà essere un vantaggio. Il campionato di serie A2, comunque, è diventato ancora più equilibrato. Si sono aggiunte piazze importanti con budget non indifferenti, con ambizioni di promozione, ma si sono rinforzate anche compagini di bassa fascia. Sarà una stagione tosta e imprevedibile".

Il giocatore dell’Unieuro ha poi commentato anche la sua ‘personale’ estate, che lo ha visto conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 3x3 di Copenhagen con la maglia della Nazionale italiana di specialità. "È stato un traguardo inaspettato – prosegue –. Mi sono divertito tantissimo e la soddisfazione è stata molto grande. È un gioco completamente differente rispetto alla pallacanestro ‘classica’. Il ritmo è altissimo, si gioca senza sosta e con cambi continui tra attacco e difesa. Le difficoltà sono maggiori e l’impegno è differente, anche se un giocatore mobile e con tiro da fuori può trovare più facilmente vantaggi". Poi risponde a una domanda sul proprio futuro azzurro: "Prendere parte alle Olimpiadi di Los Angeles? Il pensiero c’è assolutamente. È un obiettivo, ma il 2028 è ancora lontanissimo. Per ora è soltanto un sogno e una speranza".