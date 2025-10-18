Forte e Chiara:: "Arbitro e cresco"

Quando la bellezza si coniuga con un’attività sportiva che per molti è solo una prerogativa maschile. E nel caso di Chiara Cenci c’è anche il valore aggiunto che si tratta di una ragazza che frequenta la facoltà di ingegneria informatica con buon profitto. Brava, bella e anche studiosa, la diciannovenne di Rovereto che ha vinto il titolo di Miss Trentino-Alto Adige e due titoli nazionali (Miss Cinema e Miss Rocchetta) alle finali nazionali di Miss Italia nelle Marche.

Ma Chiara è anche un apprezzato arbitro di calcio a 11 e calcio a 5 a livello regionale e spera, anche in questo percorso, di arrivare più in alto possibile.

Chiara, come nasce la passione per l’arbitraggio?

"Tutto iniziò tre anni fa, quando avevo solo 16 anni. Il calcio mi è sempre piaciuto fin da piccola e mi sono iscritta al corso insieme a mia sorella Asia (che poi ha lasciato) per migliorare il mio carattere, sentirmi più forte e avere anche un rapporto dialettico più diretto con le persone. Fare l’arbitro mi aiuta anche a rapportarmi in modo migliore con gli altri. Un giocatore arrabbiato per una decisione arbitrale devi calmarlo e spiegargli perché ha sbagliato. Quello che voglio far capire agli atleti è che stare in campo significa avere un grande rispetto per gli avversari e per il direttore di gara. So che è difficile ma devo dire che fin qui è andato tutto bene anche se qualche giocatore, vista l’età, potrebbe essere mio padre".

Tutti i fine settimana impegnata sui campi di calcio, un grande sacrificio…

"Sicuramente, ma io lo faccio con entusiasmo. In alcuni casi arbitro il venerdì il calcio a 5 in palestra e il sabato e la domenica i dilettanti maschili e la femminile. Poi devo sostenere gli allenamenti, almeno due volte alla settimana. Sono arrivata nel calcio a 5 in serie D e in quello maschile alla Prima categoria. Entro la fine della stagione spero di debuttare in Promozione".

Tra l’altro nei dilettanti che giocano a 11, l’arbitro è solo e senza assistenti di linea.

"È ancora più difficile e non si può vedere ciò che avviene alle spalle, ma mi affido alla serietà dei giocatori. Anche i fuorigioco millimetrici non sono facili da sanzionare. Con gli osservatori arbitrali a fine gara facciamo una disamina serena di come è andato il match e sono molto comprensivi. Ci aiutano a crescere".

Ma la sua famiglia, quando ha confessato che voleva fare l’arbitro, che cosa le ha detto?

"All’inizio erano molto perplessi, ma ora sono contenti e mi accompagnano a ogni partita. Nel mondo arbitrale i miei modelli sono Daniele Orsato in campo maschile e Silvia Gasperotti che è della mia stessa sezione e a livello femminile è diventata internazionale".

La scorsa estate poi l’idea di partecipare al concorso di bellezza più longevo e prestigioso del Paese.

"Miss Italia è stata una bellissima avventura che ho provato perché mi piace sempre sperimentare, a maggior ragione perché sono single. Ho vinto il titolo regionale e sono arrivata con grandi speranze alla finalissima. Mi ritengo soddisfatta perché due titoli nazionali sono prestigiosi, ma speravo che andasse ancora meglio. Comunque, il concorso ha consolidato la mia autostima e spero mi aiuti a coronare un altro sogno che ho, oltre a quello di finire gli studi: vorrei sfilare in passerella come modella. Un’altra esperienza che mi affascina è quello della recitazione e se arrivasse la proposta per una fiction sarebbe bellissimo. Del resto – conclude Chiara Cenci – la fascia di Miss Cinema ha sempre portato alla ribalta ragazze che hanno le qualità per ritagliarsi uno spazio in questo mondo".