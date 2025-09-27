Fortis, rivoluzione tecnica. Morandi nuovo allenatore

L’incubo sembrava chiuso con la retrocessione dall’Eccellenza, ma per la Fortis Juventus è di nuovo tempo di tempesta. Un vero e proprio terremoto ha scosso la società in settimana, con le inattese uscite di scena del direttore sportivo Emanuele Viviano e di conseguenza dell’allenatore Maurizio Ridolfi. Una scossa che arriva nel momento più critico: dopo l’eliminazione in Coppa Italia e, soprattutto, le due sconfitte consecutive in campionato contro Pietrasanta e Lampo Meridien. Risultati amari che hanno fatto ripiombare la ’nave biancoverde’ in acque agitate, mettendo a nudo difficoltà inattese per una squadra completamente rifondata in estate, che come spesso succede, ha bisogno di tempo per amalgamarsi.

Eppure, il neo-presidente Cosimo Santini era riuscito a dissolvere l’ombra dell’incertezza estiva, ritrovando lo slancio per affrontare la nuova realtà della Promozione. Le sue scelte iniziali per l’area tecnica con Viviano e Ridolfi erano state salutate come il giusto punto di partenza. Cosa ha determinato in casa Fortis questo improvviso addio? "Alcune divergenze tra la società e l’area tecnica hanno portato a una nuova inattesa fase – ha spiegato Santini. – Purtroppo, non sempre le cose vanno come vorremmo: le divergenze giocano un ruolo importante. Sono arrivate alla vigilia di una partita molto delicata, quella di domani con il Firenze Ovest. Evidentemente il clima per proseguire si era fatto un po’ nebuloso".

Sta già studiando come risolvere questo vuoto creato dall’area tecnica?"L’emergenza deve essere risolta in fretta, soprattutto in vista del ciclo di ferro che attende la squadra con un calendario proibitivo: la sfida casalinga di domani con il Firenze Ovest, la difficile trasferta con il San Marco Avenza e successivamente il sentito derby con il Luco".

La priorità è la panchina, a chi andrà l’incarico?"L’intenzione è di affidarla a Claudio Morandi, un allenatore che conosce molto bene l’ambiente. Vedremo nelle prossime ore come si risolverà questa decisione".

Manca anche il direttore sportivo."Parallelamente, sto lavorando per trovare il nuovo ds, figura chiave che detterà le prossime mosse, inclusa la necessità di inserire in organico un difensore e un attaccante. L’obiettivo immediato è quello di superare senza danni la gara di domani – ha concluso il presidente Santini – fondamentale per affrontare con più serenità il non facile cammino che ci attende".

Giovanni Puleri