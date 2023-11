"Francesca Ciriesi e Sara Morganti protagoniste della Longines FEI World Cup"

Torna in campo a Madrid, sesto appuntamento della Longines Fei World Cup, Francesca Ciriesi, che dopo lo spettacolare doppio netto e il 6° posto a Verona (quarta tappa), chiusa tra le star del salto ostacoli internazionale, ha fatto osservare settimana scorsa alla sua Cape Coral il necessario turno di riposo. Ora si ripresenta forte degli 11 punti guadagnati in riva all’Adige con l’obiettivo di incrementare la sua posizione nel ranking (26ª, prima degli azzurri) e porta con sé anche l’interessante Jandino. L’amazzone delle Fiamme Oro è in compagnia di Francesco Turturiello (Made In’t Ruytershof e Quite Balou), di Andrea Benatti (Catalinae Casanova Z), nonché dai fratelli Eugenio e Guido Grimaldi (il primo con G.Breitling E.J.; Ibiza; Staletta PS, il secondo con Narco de Kalvarie; Messi 7; Gentleman). Intanto durante il workshop del settore paralimpico svolto a Verolanuova, Brescia, la fuoriclasse azzurra Sara Morganti è stata insignita del "Badge of Honour" assegnato dalla Fei ai vincitori di cinque medaglie d’oro individuali nel corso di Paralimpiadi, Mondiali ed Europei.

