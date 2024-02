Francesco Molinari torna nel Pga in Florida. Manassero in California

Dopo un inizio di stagione non brillante Francesco Molinari torna in campo, sul PGA National Resort, nel Cognizant Classic, evento del PGA Tour in programma da oggi in Florida. Il torinese prova a invertire la rotta approfittando del field non stellare fatta eccezione per Rory McIlroy, numero due al mondo. In palio 9 milioni di dollari. Sempre oggi in Sudafrica sul percorso di St. Francis Bay, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Matteo Manassero prendono parte al SDC Championship, evento del DP World Tour.