Cagliari, 15 sett – È morto a 79 anni Franco Ligas, giornalista sportivo che ha legato il proprio volto soprattutto a Mediaset. Era malato da tempo. Nato a Oristano, aveva costruito la propria carriera professionale in Toscana. Nel 1976, per Tele Libera Firenze, intervistò Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli dopo il trionfo in Coppa Davis in Cile. In seguito condurrà per la stessa emittente una trasmissione incentrata sul tennis. Passò poi a Canale dei Bambini occupandosi di tennis e ippica, quindi a Elefante Tv. L’esordio per le reti Fininvest avvenne nel 1984, trattando di di pugilato e tennis. Arrivò poi a condurre Italia 1 Sport e a commentare gli incontri di pugilato per la stessa emittente.

Dal 1991 al 1993 collaborò anche per Tele+. Seguirono poi gli ulteriori incarichi seguendo ippica e calcio sia come inviato di Studio Sport spesso al seguito della Fiorentina che come telecronista per la trasmissione Pressing Champions League. Con Mediaset, Ligas lavorò fino al 2013.

La redazione di Sportmediaset ricorda il collega sul sito: "Franco – si legge – ha rappresentato per decenni una rara combinazione di competenza, ironia e passione autentica. Nato il 10 gennaio 1946 a Oristano, in quella Sardegna che gli ha forgiato l'accento cantilenante e l'amore viscerale per il calcio, Ligas si è spento oggi all'età di 79 anni, lasciando un vuoto tra i colleghi e gli appassionati che lo hanno seguito dalle tribune virtuali di Studio Sport alle notti magiche della grande boxe e della Champions League".