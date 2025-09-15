Fraser-Pryce, addio con 6° posto. Seville-Jefferson padroni dei 100. Scotti, che 400

I 100 metri hanno un nuovo Re e una nuova Regina. Tra gli uomini jet il giamaicano Seville (nella foto, 9”77) ha piegato il connazionale Thompson e il campione olimpico, lo statunitense Lyles. Tra le donne, l’americana Melissa Jefferson-Wooden ha stampato un 10”61 clamoroso, quarto posto mondiale all-time, non lontano dallo storico record del mondo della connazionale Florence Griffith Joyner (10.49). Da applausi il sesto posto con 11.03 della 38enne Shelly-Ann Fraser-Pryce, all’ultimo Mondiale della sua leggendaria carriera. Era stata invece eliminata in semifinale la nostra Zaynab Dosso. La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri è arrivata sesta con un modesto 11”22.

Nell’alto, con Tamberi sono usciti di scena anche Lando e Sottie. Invece Matteo Sioli ha conquista una sofferta qualificazione alla finale. Il 19enne lombardo, bronzo agli Europei Indoor assoluti e fresco Campione d’Europa Under 23, ha superato 2.25.

Record. Detto che il francese Gressier ha vinto una lentissima finale dei 10mila, la buona notizia viene dal giro di pista. Edoardo Scotti, che 19 luglio aveva corso i 400 metri in 44.75 a Madrid, eguagliando il primato italiano siglato da Luca Sito agli Europei 2025, ieri ha abbassato il primato di tre decimi, scendendo a 44”45.

Oggi Furlani. Nella notte italiana si è disputata la maratona maschile con Crippa, Aouani e Chappinelli. Alle 12 le qualificazioni del lungo maschile con Furlani; alle 13 italiane la finale dell’asta femminile (eventuali Bertelli, Oliveri), alle 14 quella del martello donne (ev. Fantini) e alle 15.20 i 100 ostacoli femminili (ev. Carmassi, Carraro).

L.T.