Freddy Grand Prix di Ginnastica a Reggio Emilia: show con le azzurre Baldassarri e Villa

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – La ginnastica tricolore diventa show con il Freddy Grand Prix di Reggio Emilia. Appuntamento sabato 22 novembre al PalaBigi con i campioni e le campionesse di alcune discipline della Federazione Ginnastica d’Italia.

L’evento, con inizio alle 17, vedrà due squadre capitanate da altrettante stelle della ginnastica: Milena Baldassarri e Giorgia Villa. Tre round di sfide, votabili attraverso i profili social del GP e sulla piattaforma Sportface che trasmetterà l’evento in diretta. Il Freddy Grand Prix è organizzato dal COL Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia ed è uno dei grandi eventi di Sport Valley, il progetto della Regione Emilia-Romagna.

E c’è una novità, Il Freddy Grand Prix di Ginnastica quest’anno ha una nuova direttrice artistica: Giulia Staccioli. Nata come ginnasta di ritmica, Staccioli in carriera ha vinto tre campionati italiani assoluti ed è stata finalista a due Olimpiadi (Los Angeles 1984 e Seul 1988). Coreografa e regista, ha fondato la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre nel 1996 e, da allora, ne è la direttrice artistica. Un progetto che ha come obiettivo il far dialogare il gesto ginnico-acrobatico con quello coreutico e aprire nuove strade professionali a ex ginnasti e a danzatori desiderosi di apprendere il gesto acrobatico.

Contemporaneamente allo spettacolo per celebrare i 30 anni di Kataklò nel 2026, "Aliena" sarà anche un libro-biografia di Staccioli, a cura di Francesca Interlenghi per Maretti Editore. “Sono molto felice di essere ritornata nella casa della ginnastica che per molti anni è stata anche la mia casa - afferma la nuova direttrice artistica dell’evento - Essere la direttrice artistica del Freddy Grand Prix è per me un’importante occasione per tornare nel mio mondo giovanile da adulta, dopo tanti anni nei più grandi teatri internazionali, con l’obiettivo di far vivere la ginnastica in una dimensione creativa”. Giuia Staccioli nella regia sarà coadiuvata da Giulio Crocetta ex ginnasta, per dodici anni danzatore della compagnia Kataklò e ora direttore didattico della stessa Accademia.

Il Freddy Grand Prix di Ginnastica si svolgerà sabato 22 novembre alle ore 17.00 al PalaBigi di Reggio Emilia, sede delle gare interne della UNA Hotels Reggio Emilia, con la quale il Comitato Organizzatore ha costruito una partnership che consentirà a tutti gli abbonati e a coloro che avranno acquistato il biglietto per le seguenti gare interne

UNA Hotels Reggio Emilia vs APU Old Wild West Udine (5/10)

UNA Hotels Reggio Emilia vs Openjobmetis Varese (19/10)

UNA Hotels Reggio Emilia vs EA7 Emporio Armani Milano (2/11)

UNA Hotels Reggio Emilia vs NutriBullet Treviso Basket (5/11)

UNA Hotels Reggio Emilia vs Umana Reyer Venezia (16/11)

Potranno acquistare il biglietto a un prezzo agevolato contattando la Segreteria Organizzativa del Freddy Grand Prix di Ginnastica scrivendo via mail all’indirizzo [email protected] e telefonicamente dal lunedì al venerdì (9.30-13.00 e 14.00 – 17.30) ai seguenti recapiti: – 0521 531741 - 349 192 0413