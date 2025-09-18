Furlani salta sul mondo

Ma che cos’è la Grande Bellezza dello sport se non una emozione purissima? Cosa sono le Impressioni di Settembre, narrate dal mio amico Mogol, se non lo specchio di una impresa agonistica destinata a restare nella Storia? Ecco, si : c’è una Grande Bellezza dentro le Impressioni di Settembre di Mattia Furlani, classe 2005, da ieri neo campione del mondo di salto in lungo. Perché non è un caso, fidatevi di un vecchio guardone di momenti di gloria: non è un caso che Mattia abbia celebrato il suo capolavoro a Tokyo, nella città che nel 1991 ospitò la gara della Leggenda, l’8,95 di Mike Powell, americano capace di battere in un colpo solo il mitico Carl Lewis e il record dei record, l’8,90 di Bob Beamon a Mexico ’68. Fidatevi, dicevo. Furlani appartiene a quella dimensione prodigiosa, rarissima se non unica. La dimensione degli Artisti che sanno fare del gesto atletico una testimonianza suprema di poesia. Come il suo balzo iridato di ieri, il volo con atterraggio a 8,39, misura indispensabile per aggiudicarsi una gara equilibratissima. Badate bene! Nella sua verde carriera, Mattia non era mai andato tanto in là. Tradotto: ha fatto la misura migliore della vita nel giorno più importante. Non è un dettaglio: è in queste cose che il campione diventa Campionissimo, nella capacità di sfogare il talento nell’istante decisivo, determinante, senza appello. Se la salute lo assisterà, Mattia ci regalerà altre gioie clamorose. Sotto sotto, io sospetto persino che nella sua testa considerasse il Mondiale di Tokyo una tappa del percorso che porta alla Olimpiade di Los Angeles. Perché pure qui si cela l’identità del super eroe: nel guardare oltre, sempre avanti.

La storia. Dirò poi della gara. Prima, un flash back. Un anno fa, ai Giochi di Parigi, dove poi prese il bronzo, chiesi a Mattia se non avvertisse lo stress, la pressione dell’evento, la tensione della concorrenza. Mi rispose con l’innocenza tipica di un giovane della nuova Italia: ma no, è da quando ero bambino che sogno di essere qua! Avercene, di italiani così. Come lui, figlio di Marcello Furlani (altista da 2,27 m nel 1985) e Khaty Seck, velocista italiana di origini senegalesi, sua maestra e preziosissima allenatrice, come si è visto anche ieri durante la gara. Avercene, di giovani come Mattia, fratello di Erika, altista di livello internazionale in attesa di un figlio.

In una famiglia così, Mattia l’atletica ce l’aveva in casa. Ha scartato il basket, è andato in pista e in pedana, era forte in tutto, dalla velocità al salto in alto. Poi al Dio dello sport piacendo, ha optato per la buca del lungo. E meno male, visto che il giovanotto oltre al bronzo olimpico aveva già vinto il titolo iridato indoor e un sacco di altre cose. Sempre meno di quelle che vincerà.

La gara. È stata romanzesca, ovviamente, come si conviene a un personaggio degno di cappa e spada. Dopo il quarto salto, il giovane laziale era giù dal podio: nullo, 8.13, nullo, 8.22. Ma si intuiva, sentendo in tv i suoi conciliaboli con la mamma, che la pentola a pressione bolliva. Se ne sono accorti il giamaicano Tajay Gayle (8.34 per il Campione del Mondo del 2019), il cinese Yuhao Shi (8.33) e lo svizzero Simon Ehammer (8.30 per il vincitore delle finali di Diamond League). Al penultimo tentativo, Mattia ha perfezionato la coordinazione, ha chiuso gli occhi per viaggiare verso l’infinito e oltre: 8,39 e tanti saluti. Argento Gayle, bronzo Shi.

Le parole. Dopo, Mattia ha pianto in diretta tv. Ha detto ai microfoni Rai: "Nemmeno so se sia reale, finché non sento l’inno non ci credo. Ho fatto qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato salto dopo salto. Dico abbiamo perché ringrazio mamma, è rimasta lucida e concentrata. E dico grazie a tutti quanti, per avermi portato qua. Fino a due anni fa questi risultati li sognavo! Ringrazio la mia famiglia, anche mia sorella Erika che è incinta. E tutto il mio staff, il mio manager, mio fratello e la mia ragazza. Questa medaglia è di tutti noi. Me stesso? Sì, ringrazio anche me stesso. Ma è solo l’inizio. Amo fare questo, è la mia vita. E raggiungere questi risultati è fantastico. Ora stacco qualche giorno, ma con la testa rimarrò sempre qui, a Tokyo…"

Il primo. Dimenticavo. Mattia Furlani è il primo italiano a vincere il mondiale nel lungo (tra le donne Fiona May ci era riuscita due volte) e il suo è il primo oro azzurro a Tokyo 2025, il più giovane di sempre nel lungo maschile. Domani potrebbe scapparci il bis sempre in pedana, nel triplo (13,50), con Andy Diaz (qualificato anche Dallavalle).