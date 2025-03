Futsal Coppa Italia, i sorteggi: arriva il Var

Sport, spettacolo e turismo. Ma anche tradizione, innovazione e famiglia. Queste le parole chiave utilizzate per presentare la 39° edizione della Coppa Italia. 32 squadre ai blocchi di partenza del maxi evento dedicato alle coccarde tricolori del futsal maschile, dal 15 al 23 marzo 2025 nelle Marche. Trentadue squadre tra Serie A, Serie A2 Élite, Serie A2, Serie B, Serie C e Under 19 che si contenderanno i titoli nei palazzetti di Jesi, Falconara e Porto San Giorgio.

Ieri mattina a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, si sono svolti i sorteggi alla presenza del padrone di casa, il presidente Francesco Acquaroli, affiancato dal presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, dal presidente del Comitato Regionale Marche LND, Ivo Panichi e dall’assessora allo sport del Comune di Ancona, Chiara Biondi. In sala anche i tre sindaci delle città che ospiteranno l’evento: Stefania Signorini, sindaca del Comune di Falconara, Samuele Animali, vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Jesi e Fabio Senzacqua, vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Porto San Giorgio. "Per me è un piacere enorme essere qui a presentare una manifestazione che coinvolgerà le nostre Marche e i tanti appassionati di questo sport- il benvenuto del presidente Acquaroli. - Le finali di Coppa Italia sono una vetrina importante per noi e sono sicuro che la capacità di accogliere di questa Regione verrà premiata. Cercherò di essere presente, perché il futsal è uno sport straordinario, è uno spettacolo che lascia sempre il segno". Condivide il pensiero anche l’assessora allo sport di Ancona, Chiara Biondi: "Grazie alla Divisione Calcio a 5 per aver scelto le Marche e le nostre tre città, lo sport è un grande motore sociale e di sviluppo economico". Un saluto anche da Ivo Panichi, presidente LND Marche: "La scelta di Jesi, Falconara e Porto San Giorgio come sedi della manifestazione rappresenta il premio al lavoro svolto da tutto il movimento del calcio a 5 della nostra regione, in tutti questi anni; un movimento marchigiano la cui vivacità è tangibile in tutte le sue sfaccettature: titoli nazionali, internazionali conquistati sia in ambito maschile che femminile, con settori giovanili in crescita". L’ultimo intervento, prima dei sorteggi, è toccato a Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5: "Oggi mi sento a casa. E ringrazio le amministrazioni attente che vogliono sposare queste manifestazioni sportive. Alziamo il sipario sull’evento più importante della stagione, e su questa disciplina, il futsal, che sta vivendo momenti d’oro". In chiusura, la novità di questa edizione: il Video Support. In tutte le gare della Final Eight di serie A maschile sarà utilizzato, su richiesta degli allenatori (un intervento ciascuno per tempo), o dai direttori di gara secondo una procedura e casistiche definite per l’eventuale revisione delle decisioni arbitrali. I quattro casi in cui si attiva il Video Support: rete segnata o non segnata; calcio o no di rigore; espulsioni dirette; scambio d’identità.

Alice Mazzarini