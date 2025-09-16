FutsaL lucchese. Christian Demi allenerà la C2 e l’Under 19. L’Under 15 rossonera sarà affidata a Filippo Edi

Nasce il settore giovanile del Futsal Lucchese. Dopo mesi di duro lavoro e una serie di stage che hanno riscosso un’adesione e un interesse sorprendenti intorno al progetto rossonero, la società ha deciso di dare vita a questo nuovo progetto, volto alla crescita sia tecnica che umana dei giovani atleti.

La grande novità è rappresentata dalla creazione di una squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C2. Ai nastri di partenza ci sarà anche una formazione Under 19, che invece disputerà il campionato regionale di categoria. A guidare le due squadre sarà Christian Demi, un tecnico d’esperienza, che ha già allenato Boca Livorno e Tau Futsal. Ad affiancarlo ci sarà il direttore tecnico Filippo Edi che supervisionerà le due compagini.

Anche l’Under 15 parteciperà al prossimo campionato regionale. Anche questo grazie all’ottimo risultato dato dall’intenso lavoro estivo di stage e scouting, finalizzato ad avvicinare sempre più ragazzi giovani al futsal. La giovanissima compagine rossonera sarà guidata da Filippo Edi, mentre la preparazione dei portieri sarà affidata a Saleh Ait Laamiri.