Futsal Massa supera Fiordaliso Prato nei playoff C2: sfida a Firenze con Centro Storico Lebowski

FUTSAL MASSA

8

FiordaLISO PRATO

4

FUTSAL MASSA: Vannucci, Bertipagani, Ammannati, Vignali, Gazzoli, Giovannetti, Baracca, Mussi, Menchini, De Angeli. All. Aliboni.

FIORDALISO PRATO: Delaiti, Rindi, Ponti, Giannattasio, Colzi, Apruzzese, Ruscillo, Belcanti, Marini, Spanò. All. Tesi.

Arbitro: Bastogi di Livorno e De Francesca di Lucca.

Marcatori: Mussi 3 (M), Ammannati 2 (M), Giovannetti 2 (M), Menchini; Giannattasio 3 (F), Marini (F).

MASSA – Il Futsal Massa ha superato il turno preliminare dei playoff di C2 dopo una bella battaglia contro i pratesi del Fiordaliso. Ospiti subito in vantaggio e rimontati, non senza fatica, sul 2 a 1 prima del riposo.

Nella ripresa subito 3 a 1 per i locali e Fiordaliso che è passato al portiere di movimento rimanendo attaccato al match prima sul 3-2 e poi sul 4-3. I padroni di casa hanno allungato sul 6-3 con Prato rientrato sul 6-4 e crollato definitivamente solo nei minuti finali. Il Futsal Massa giocherà venerdì prossimo l’ottavo di finale in gara secca a Firenze contro il Centro Storico Lebowski. Una bella soddisfazione per il coach Giacomo Aliboni (nella foto) tornato dai suoi ragazzi dopo la bella esperienza vissuta nel Torneo delle Regioni come componente dello staff tecnico dell’Under 17 uscita in semifinale contro il Lazio diventato poi campione d’Italia.

Gianluca Bondielli