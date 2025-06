Futuro. Central Energy ancora vicino al Grifo

È già partito il lavoro per la prossima stagione. Sia per quanto riguarda la squadra da allestire per Vincenzo Cangelosi, sia per quanto riguarda i partner che sostengono la società di Pian di Massiano. Il ritorno a Perugia di Javier Faroni è stato l’occasione per firmare un importante rinnovo contrattuale, quello di Central Energy che per il quinto anno consecutivo sarà a fianco del Perugia Calcio e per il secondo anno come second sponsor del club biancorosso.

"E per testimoniare la fiducia nel lavoro svolto sin qui dalla società, per la prima volta, il contratto stipulato avrà durata biennale", fa sapere il club con una nota. A far da cornice all’accordo lo stadio Curi, alla presenza del presidente Javier Faroni e dei fratelli Antonini, Emanuele e Claudio, amministratori di Central Energy. "La conferma della partnership con Central Energy è un’ulteriore dimostrazione della solidità del nostro progetto e del lavoro quotidiano che portiamo avanti per sviluppare ancora di più il brand Perugia. Vogliamo crescere insieme ai nostri partner", ha dichiarato il numero uno biancorosso.

"Il nostro sodalizio con il Perugia va avanti da alcuni anni perché prima di tutto siamo tifosi e pertanto soffriamo e gioiamo in base ai risultati – ha spiegato Emanuele Antonini, amministratore unico – . Ma siamo soddisfatti anche dal lato commerciale perché la nostra collaborazione si è evoluta in una partnership sinergica creando ulteriori canali di sviluppo per la nostra azienda". Central Energy è fornitore luce e gas a livello nazionale con sei punti vendita sul territorio italiano (Perugia, Marsciano, Orvieto, Castelfidardo, Cesenatico e Milano). Un’offerta arricchita da fornitura di stazioni, colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici.