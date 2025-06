Futuro. Ipotesi-girone: le avversarie. Tra derby e sfide infuocate

PERUGIASarà questo il girone B del prossimo campionato? Saranno queste le avversarie del Perugia? L’ipotesi più accreditata al momento prevede questa composizione per il raggruppamento B della stagione 2025/2026: Arezzo, Ascoli, Atalanta U23 / Inter U23 / Juventus NG (da decidere quale sarà la squadra Under che verrà dirottata sul girone B), Bra (promossa dalla Serie D), Campobasso, Carpi, Forlì (promossa dalla Serie D), Gubbio, Guidonia Montecelio (promossa dalla Serie D), Livorno (promossa dalla Serie D), Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna * (dalla Serie D), Rimini, Sambenedettese (promossa dalla Serie D), Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Tante squadre neo promosse, nessuna, sulla carta, delle formazioni retrocesse dalla serie B. Ma tra le squadre che arrivano dalla serie inferiore ci sono piazze importanti come Sambenenettese e Livorno. Inoltre non è escluso che possa essere nel gione del Perugia anche la Salernitana.

Il presidente Iervolino tra una battaglia e l’altra ha fatto sapere che la Salernitana chiederà “di giocare nel girone B in Serie C. Sarebbe meglio anche per questioni di ordine pubblico. Parlando a livello informale riteniamo sia la soluzione migliore per tutti”. Il club granata prova a parare i colpi durissimi della retrocessione in serie C. Una retrocessione che rischia di avere conseguenze pericolosissime sulla tenuta del club. Per questo motivo, Danilo Iervolino metterà di nuovo mano alla tasca: ufficializzato un aumento di capitale di 15 milioni di euro per ripartire con forza.

Tornando alla composizione del girone, il Perugia si troverà, come un anno fa, a disputare tre derby, con Ternana, Arezzo e Gubbio, senza contare le sfide ad alto tasso di rivalità con Sambenedettese, Ascoli e, nel caso dello spostamento nel gruppo C, con la Salernitana.