Futuro. Play off nazionale: gli accoppiamenti. Intanto la C ’25-’26 prende forma

I play off di serie C entrano nel vivo. Domenica si gioca il secondo turno della fase nazionale, entrano in scena le seconde classificate di ogni girone al termine della regular season: inizia quindi la battaglia di Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, che si presentano agli spareggi come ‘teste di serie’, esattamente come il Pescara, che è la meglio classificata delle qualificate dal turno precedente.

Nella gara di ritorno del primo turno sono uscite il Catania, il Rimini, la Torres, Feralpisalò e Monopoli.

Ieri mattina il sorteggio per gli accoppiamenti che saranno Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara e Atalanta U23-Audace Cerignola.

La gara di andata si disputerà domenica.

Intanto con le cinque eliminate nel primo turno e le ultime due retrocesse dalla B, si va formando la prossima serie C.

Retrocesse dalla serie B (ne manca ancora una che uscirà dopo il play out Salernitana-Frosinone): Cittadella, Cosenza, Sampdoria. Confermate in Serie C: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Benevento, Campobasso, Carpi, Casertana, Catania, Cavese, Feralpisalò, Giugliano, Gubbio, Latina, Lumezzane, Juventus Next Gen, Monopoli, Novara, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Renate, Rimini, Sorrento, Team Altamura, Torres, Trapani, Trento, Virtus Verona. Promosse dalla serie D - Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese, Siracusa.