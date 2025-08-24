Futuro. Trattative, si andrà alla chiusura del mercato. Meluso-Faroni: saranno due le operazioni in entrata

Se accadrà, sarà solo alla fine. Il mercato biancorosso si accenderà (da capire se poco o tanto) solo a ridosso del triplice fischio: le trattative saranno possibili fino a lunedì primo settebre alle 20. Il Perugia ha necessità di pescare dal mercato per alzare il livello della squadra. Prima della partita con il Guidonia, il diesse Meluso ha incontrato il presidente Faroni per fare il punto della situazione. Il momento del numero uno biancorosso non è molto sereno: in tribuna, durante la gara col Guidonia, avrebbe avuto una reazione nervosa nei confronti di un tifoso che lo avrebbe sollecitato a intervenire sul mercato per comprare una punta. Le spese di gestione non mancano, certo, come non sono mai mancate negli anni e come non mancano nelle altre piazze, ma la chiusura del mercato è alle porte e serve dare un segnale. Il Perugia, sulla carta, avrebbe bisogno dell’esterno d’attacco di piede mancino (che dovrebbe arrivare), poi di una punta che possa dare il cambio, all’occorrenza, a Montevago (con il Guidonia Cangelosi ha inserito Lickunas, con Giardino lasciato in Primavera) e del regista, con Petermann del Latina che resta la prima scelta. La sensazione è che a Pian di Massiano si deciderà di tagliare: saranno un paio le operazioni che verranno portate a termine. Si tenterà di chiuderle per la prima trasferta della stagione, sabato a Sestri Levante, ma non si esclude la possibilità che si arrivi all’ultimo.