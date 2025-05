Gabriele Guarino convocato con l'Under 21 per gli Europei: il futuro tra Carrarese ed Empoli

Da venerdì sera i giocatori della Carrarese sono tutti in vacanza. Tutti tranne uno, Gabriele Guarino, che è stato convocato con la nazionale Under 21 per il raduno di Cesenatico dal 27 al 31 maggio in preparazione agli Europei di giugno in Slovacchia. Il difensore nativo di Molfetta è rientrato nella lista dei 28 giocatori scelti dal commissario tecnico Carmine Nunziata per lo stage che servirà a scremare la rosa degli azzurrini. A questo raduno ne seguirà un altro il 2 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Nunziata dovrà presentare la lista dei 23 convocati che parteciperanno all’Europeo entro la mezzanotte del 4 giugno ma le scelte definitive dovrebbe essere prese già il 31 maggio.

"Per me questa convocazione è motivo di grande soddisfazione e mi rende felicissimo – ha commentato Guarino –. E’ il coronamento della bella stagione fatta con la Carrarese. Una convocazione per certi versi inaspettata ma col mister ci conosciamo bene. Mi ha sempre espresso la sua stima e detto che se fossi stato bene fisicamente mi avrebbe preso in considerazione. In questo biennio prima dell’infortunio mi aveva sempre chiamato. Sono stato convocato anche a novembre, nonostante non stessi ancora giocando con la Carrarese, per la doppia amichevole contro la Francia e l’Ucraina ma non avevo potuto essere a disposizione per la seconda partita a causa la febbre. Non so quante probabilità ho di andare all’Europeo ma se sono tra i pre-convocati significa che questa possibilità c’è e voglio giocarmi le mie carte sino in fondo. Martedì dovrò presentarmi a Cesenatico e non ha senso scendere giù a casa mia. Rimarrò qua a Carrara sfruttando questi giorni per ultimare il trasloco".

Per Guarino, che con la maglia azzurra ha totalizzato in stagione 16 presenze segnando 2 gol e fornendo 1 assist, il prestito con la Carrarese scadrà il 30 giugno ed il giocatore farà rientro all’Empoli. Il futuro del centrale pugliese dipenderà molto dalle sorti del proprio club che domenica al Castellani giocherà contro il Verona l’ultima e decisiva gara per rimanere in Serie A. Se i toscani dovessero restare nella massima categoria potrebbero valutare se lasciare il ragazzo un altro anno a farsi le ossa in Serie B e in questo caso la Carrarese potrebbe tornare a bussare alla porta per un rinnovo del prestito, visto il lavoro di valorizzazione fatto sul giocatore ed i buoni rapporti tra le due società. In caso di retrocessione, invece, le possibilità che Guarino rimanga ad Empoli sarebbero molto più concrete.