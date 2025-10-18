Ghedina, una vita da film: "Sempre a tutta velocità"

"Non ho fretta. Ma vado veloce", sta tutta qui, nel titolo della sua autobiografia appena uscita in libreria, l’essenza di Kristian Ghedina, l’uomo jet per eccellenza dello sci italiano, ancora oggi considerato tra i più grandi discesisti della storia. Con pieno merito per le sue vittorie e anche per quella follia, definirla ‘un pizzico’ ci sembra riduttivo, che l’ha sempre accompagnato.

L’icona, quella spaccata in volo sull’ultimo salto della Streif a Kitzbuhel, che forse gli è costata la vittoria, una delle ultime occasioni della carriera, ma l’ha reso immortale: un’immagine che ancora oggi fa il giro del mondo. "Perché l’ho fatto? Dovevo vincere una scommessa" ride di gusto Ghedina, oggi coinvolto come testimonial di aziende partner delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno ‘a casa sua’.

Ghedina, torniamo un momento sulla Streif quel 24 gennaio 2004. Una scommessa?

"Stavo facendo la discesa di ricognizione su una pista che ormai conoscevo a memoria. Così, distrattamente, sull’ultimo salto ho fatto una piccola spaccata. Al traguardo c’era mio cugino, che mi aveva visto. E mi ha detto subito ‘non avrai mai il coraggio di farla in gara’. L’ho presa sul personale e ci siamo giocati una pizza e una birra. Ho vinto io, come sapete".

Andiamo su un’altra pista, quella delle Tofane che ospiterà i Giochi. Che cosa significa per lei?

"La Tofana per me è casa, il mio campo giochi ancora oggi. Andavo sempre a sciare lì perché arrivavo a casa con gli sci ancora ai piedi".

Una bella comodità?

"Vi dico solo che da bambino giocavo a hockey, ma tutte le sere dovevo tornare a piedi, fare un chilometro col borsone pieno in spalla. Allora sono entrato nello sci club, così potevo partire e tornare da casa con gli sci".

Ancora oggi si diverte a scendere a tutta velocità dalla ‘sua’ pista?

"Lo faccio ancora, sì, mi piace andare alla mattina presto e tirare curvoni lunghi, immedesimarsi nella discesa. Un fuoco che ho dentro".

Quello della velocità?

"Esatto, anche quando cammino vado sempre veloce, la mia fidanzata mi sgrida perché voglio stare sempre davanti. Non a caso la mia autobiografia si chiama Ghedo. Non ho fretta ma vado veloce"".

Sci italiano ai suoi tempi e sci oggi: quali differenze?

"Quando c’ero io erano gli anni d’oro di Tomba. Alberto è stato l’elemento trainante di tutto il movimento dello sci non solo italiano, ma mondiale. Faceva casino e vinceva, faceva parlare di sé nel gossip poi in gara arrivava davanti a tutti. Io sono stato fortunato, perché ho vissuto i suoi anni e ne ho guadagnato anche io. Oggi Goggia o Brignone sono fortissime ma meno personaggi. Ognuno ha la sua personalità, ma anche i tempi sono cambiati, oggi la preparazione è molto più seria e scientifica, allora potevamo permetterci più libertà".

Ci parli del docufilm ’Storie di sci’, in uscita a breve: cosa si racconta, come è nata l’idea?

"L’idea è nata da Graziano (Mamprin, l’agente, ndr). Quando l’ho conosciuto diceva sempre che in giro la gente parlava benissimo di me, ma io ero un po’ fuori, non sono mai stato pratico di social o altri strumenti. Col suo consiglio ho rifatto il sito personale, ho aperto i social, la gente è tornata a vedermi e sentirmi. Da lì è nata anche l’idea di fare un film sulla storia di uno sciatore, nessuno l’aveva mai fatto, e lo abbiamo collegato ai Giochi: un progetto impegnativo nel quale si racconta la mia vita sportiva, ma anche la mia vita fuori dallo sci, assieme ai cambiamenti di Cortina dal 1956 a oggi. In più è appena uscita la mia seconda autobiografia, nella quale racconto la mia vita dopo la carriera da sciatore".

Infine le chiediamo un’opinione sulla sicurezza delle piste, dopo la tragedia di Franzoso. Che ne pensa?

"Questo è uno sport pericoloso, io e i miei colleghi discesisti siamo amanti del rischio. In Coppa del Mondo le condizioni sono migliorate molto, quando ho iniziato io c’erano le balle di paglia che ghiacciavano come protezione, ora due file di reti. Ancora più sicurezza? Bisogna investire sulle piste di Sudamerica e Nuova Zelanda".

Come?

"Se le grandi federazioni si mettessero insieme, dando aiuto economico sulla sicurezza ai gestori degli impianti dove si fa preparazione, gli allenamenti ne gioverebbero usufruendo degli allestimenti adatti, quelli di Coppa del Mondo".