Già qualificata per i quarti degli Europei, la squadra del ct Capobianco stasera gioca a Bologna (21). L’Italia vuole chiudere in bellezza. Battere la Lituania per il primato

Ultimo impegno della prima fase del Women’s EuroBasket 2025, questa sera al PalaDozza di Bologna per la Nazionale Femminile: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di finale, le Azzurre tornano in campo contro la Lituania per la sfida che vale il primo posto nel girone B. Palla a due alle ore 21.00 (diretta su Rai Sport, Dazn e Sky Sport), il quarto di finale si gioca martedì 24 giugno al Pireo contro una squadra del gruppo B, ovvero una tra Grecia, Francia e Turchia. La Francia è già certa del primo posto, il secondo se lo contendono domani la Turchia e le padrone di casa.

Le azzurre voleranno ad Atene domenica mattina, l’orario di tutte le partite sarà definito da Fiba al termine delle ultime sfide della fase di qualificazione. “Il nostro viaggio è appena iniziato - spiega il coach delle azzurre, Andrea Capobianco - e non è il momento delle celebrazioni ma certamente c’è soddisfazione per una qualificazione ai quarti ottenuta in anticipo e battendo la concorrenza di un gruppo che la stessa Fiba aveva definito ‘girone di ferro’. Questo traguardo raggiunto è il successo di un movimento, del pubblico di Bologna che ci è stato vicino, delle azzurre infortunate che ci hanno sostenuto da bordo campo o da casa, della federazione, di tutte le persone che ci vogliono bene”.

Sicuramente il calore del pubblico ha aiutato tanto le azzurre, mà è stata la compattezza di un gruppo che ha in Cecilia Zandadalasini (nella foto) la vera arma in più dell’Italia. Slovenia e Serbia hanno cercato di mettera sul piano della bagarre ma la mossa non sancito l’effetto sperato, anche quando l’inerzia sembrava essersi definitivamente capovolta.