Giacomo Bassi trionfa al Gp Csio di Sopot: successi azzurri in Europa

Continua la serie positiva degli azzurri. Ieri Giacomo Bassi (nella foto) (Cape Cod) ha dominato il Gp (h. 160 m) del Csio "quattro stelle" di Sopot, dopo il bel 2° posto di venerdì con la squadra (Cash du Pratel) nella Coppa delle Nazioni. Il 34enne cavaliere di Imola è stato il più veloce dei 6 binomi (11 in barrage di 41 partenti) capaci di chiudere con doppio zero. Centrata anche la medaglia di bronzo individuale nell’Europeo "veterans" di San Giovanni in Marignano, grazie a Marco Nava (Heros Oh) dietro al vincitore, lo spagnolo Olaso (Caravaggio de Lison Z) e al francese Monteuuis (Celtic de Mescam) argento. E ancora: vittoria di Casadei (Marbella du Chabli) nel GP "tre stelle" di Bedizzole e infine successo di G. Garofalo (L-Maleena v/d Sohr) nel GP "monostella" di Lichtenvoorde, Paesi Bassi.

Tutti esiti positivi non scontati, frutto della strategia del ct Porro di convocare non soltanto i "big" che, tra l’altro, da soli non disporrebbero del numero di cavalli sufficiente a "coprire" tutte le occasioni del calendario internazionale. Schierare binomi "alternativi" comincia a pagare, con l’effetto di moltiplicare le pedine a disposizione. Il vivaio era solo nascosto, Porro ce lo sta rivelando. Già convocata la long-list per gli Europei di La Coruña (16-20 luglio): Bicocchi (Excaliburg), Bucci (Hantano, Kiss Me Faboulesse), Camilli (Chacco’s Girlstar), Casadei (Marbella), De Luca (Denver de Talma), Gaudiano (Chalou’s Love Ps), la Martinengo (Delta de L’Isle), Paini (Casal Dorato) Pisani (Chatolinue Ps). Questa volta una squadra forte, di "numeri uno".