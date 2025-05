Gianmarco Garofoli brilla al Giro d’Italia 2025: sfiora l'impresa nella tappa appenninica

Gianmarco Garofoli protagonista al Giro d’Italia, all’esordio nella corsa rosa. Il ragazzo di Castelfidardo ieri ha sfiorato la grande impresa, davanti per buona parte nella tappa appenninica da Castel di Sangro a Tagliacozzo, la settima della corsa rosa 2025. Dando battaglia sin dalla prima ora nonostante fosse finito a terra il giorno prima nella maxi caduta sulle strade campane. Due attacchi di fila, il secondo quello che ha avuto maggior successo visto che il corridore della Soudal Quick-Step, classe 2002, è stato in fuga sino a pochi km dall’arrivo, ripreso solamente ai -6 assieme ad altri tre coraggiosi Prodhomme, Tarozzi, Tonelli con il gruppo guidato dalla Bahrain-Victorious. E chissà che oggi, nella tappa con arrivo nelle Marche, da Giulianova a Castelraimondo, Garofoli non ci provi ancora? Prima della partenza del Giro aveva detto sulla frazione con arrivo a Castelraimondo. ‘’Non me la posso far sfuggire, non posso fare una brutta figura in casa. Ho già provato il percorso, sarà una tappa molto dura. Cercherò di dare il massimo, vediamo cosa potrò fare’’. Vedremo. Il coraggio di sicuro non gli manca visto che anche nella terza tappa, quella di Valona, di domenica, ha colto un 11° posto niente male.

TONTI. Non è sceso mai di bici, è stato protagonista al Giro d’Italia prof nei primi anni 2000, e adesso Andrea Tonti, Co-Founder di Bike Division Tour Operator, sarà il capitano della squadra di Var Group al Giro-E in tutte le tappe, esclusiva e-bike experience che si svolge sulle strade del Giro d’Italia. E che vedrà la partenza oggi proprio nelle Marche.