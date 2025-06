Gianmarco Tamberi emoziona al Golden Gala: decimo posto dopo l'operazione al ginocchio

Allo stadio Olimpico di Roma non è andata come Gianmarco Tamberi avrebbe voluto. L’anconetano, alla prima gara stagionale dopo l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo a lungo, ha superato la misura di 2,16 metri fallendo poi i tre tentativi a 2,20 metri e non andando oltre il decimo posto. Un risultato certo non brillante, ma che giunge in un momento particolare della sua carriera. Tra l’altro Tamberi aveva partecipato alla manifestazione dopo un sondaggio sui social in cui aveva fatto decidere la sua partecipazione ai fans. Il popolare campione di salto in alto ha voluto comunque ringraziare il pubblico del Golden Gala che gli ha fatto rivivere momenti di grande intensità emotiva: "Dentro di me sapevo che non poteva essere la mia gara, che la condizione non era quella giusta per puntare in alto – ha scritto Gimbo su Instagram –. Ma poi ho messo piede dentro a quello stadio… un mare di affetto, un’ondata di energie talmente grande che ti fa dimenticare tutto. La fatica, la forma, i risultati. Vorresti solo saltare più in alto possibile per regalare emozioni a chi è lì per te. Il Golden Gala è stato questo. Una serata che sapevo sarebbe stata difficile, ma che si è trasformata in una festa. Mi è mancato da morire sentire il calore della gente, gli sguardi, le urla e i sorrisi. A Roma mi avete dato tutto questo e anche di più. Non potete capire quanto significate per me. Questo è stato il capitolo finale della mia riabilitazione al ginocchio, ora si inizia il percorso per provare a saltare alto ai Mondiali di Tokyo".