Gianni Petrucci: accordo Rai-Dazn per le nazionali di basket ai campionati europei

Il presidente della fip Gianni Petrucci (nella foto) porta a casa un altro risultato importante, sia la nazionale maschile che quella femminile questa estate saranno impegnate nei rispettivi campionati europei e tutte le loro gare saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, grazie ad un accordo con Dazn. Siamo a poco più di un mese dalla elezione del prossimo presidente del Coni e il cellurare del numero uno della federbasket è rovente. In molti lo cercano e soprattutto sono a caccia della sua approvazione. "Su questa tema non voglio dire più nulla. Il mio parere è noto e se tanti mi stanno interpellando significa che nello sport qualcosa ho fatto e questo qualcosa è stato apprezzato".

Impossibile estorcere il nome del suo candidato, anche se Petrucci non rinuncia a descrivere quelli che, secondo lui, sono i tratti principali che deve avere il nuovo presidente. "Una persona capace di costruire con l’esecutivo e con il ministero competente una forte intesa pur mantenendo quelle che sono le prerogative, le competenze e le autonomie del Coni. Senza questa intesa il Coni rischia di essere irrilevante o di scomparire".

Con il numero dei suoi tesserati che ha superato la soglia delle 350mila unità, la federbasket intende comunque essere presente all’interno del consiglio nazionale del Coni. "Come rappresentante degli atleti candidiamo Pippo Ricci che, ovviamente, riteniamo possa fare molto bene in quel ruolo vista la sua preparazione".

Infine sempre ieri Petrucci ha presentato le nuove divise delle due nazionali azzurre disegnate e prodotte da Macron. "Oltre ad essere una eccellenza italiana - ha concluso il presidente della Fip - questa azienda ha anche il pregio di portare bene alle squadre a cui si accompagna: l’ultimo esempio è la vittoria del Bologna in Coppa Italia".

m.s.