Ginnastica Fabriano trionfa agli Assoluti 2025: Raffaeli e Piergentili protagoniste

Trionfo della Ginnastica Fabriano agli Assoluti 2025 di Ritmica: Raffaeli regina per la quarta volta, Piergentili promessa luminosa. Si è conclusa con uno straordinario successo la partecipazione della Ginnastica Fabriano agli Assoluti 2025 di ginnastica ritmica, andati in scena al Palaghiaccio di Folgaria. Nell’ultima giornata, dedicata alle finali di specialità, la società marchigiana ha confermato ancora una volta la sua indiscussa leadership nel panorama nazionale, portando in alto i colori della propria scuola grazie a due atlete eccezionali: Sofia Raffaeli, che conquista per la quarta volta consecutiva il titolo di campionessa italiana, e Anna Piergentili, giovanissima debuttante di Sarnano che ha lasciato il segno con prestazioni da veterana.

Sofia Raffaeli, soprannominata affettuosamente la "formica atomica" per la sua potenza, precisione e determinazione, ha dato ancora una volta spettacolo. Dopo aver conquistato il titolo iridato assoluto, ha dominato anche le finali di specialità con due ori e due argenti, confermandosi atleta completa e inarrivabile per tecnica e carisma. Al cerchio, sulle emozionanti note di "Tu si ‘na cosa grande", Raffaeli ha eseguito un esercizio da brividi, perfetto per intensità artistica e rigore tecnico. Il punteggio di 29.750 le ha regalato il gradino più alto del podio. Alla palla, è andata in scena un’altra esibizione mozzafiato sulle suggestive musiche di The Nightmare Before Christmas: ritmo, eleganza e grande originalità le hanno fruttato un altro oro con il punteggio di 28.400. Più sfortunata alle clavette, dove un’uscita fuori pedana ha penalizzato la sua performance, sebbene l’esercizio restasse di altissimo livello. Con 26.650 punti ha conquistato comunque un meritatissimo argento, alle spalle di Dragas. Infine, al nastro, Sofia ha chiuso la sua kermesse con un esercizio coinvolgente e pulito, premiato con un 28.250 che le è valso un altro secondo posto, dietro una brillante Dragas, autrice di un superbo 29.050. Con due ori, due argenti e il titolo assoluto, Sofia Raffaeli scrive un’altra pagina indimenticabile nella storia della ritmica, confermandosi fiore all’occhiello della Ginnastica Fabriano e orgoglio azzurro a livello internazionale.

Ma la rivelazione più entusiasmante del weekend porta il nome di Anna Piergentili, classe 2009, al suo esordio assoluto nella massima competizione nazionale. La giovane atleta, cresciuta nel vivaio della Ginnastica Fabriano, ha chiuso il concorso generale con un eccellente sesto posto assoluto, per poi stupire tutti nelle finali di specialità. Al cerchio, ha incantato con un’esecuzione raffinata e precisa, premiata con 26.750 che le hanno consegnato il primo posto. Alla palla, l’atleta fabrianese ha dimostrato grande intensità e personalità, raggiungendo 25.700 punti: un’ottima prova, anche se il podio è sfuggito per un soffio, chiudendo al quarto posto. Il secondo bronzo è arrivato alle clavette, dove ha saputo brillare ancora con 26.600 punti, finendo alle spalle della più esperta Dragas (oro) e proprio della sua compagna di squadra Raffaeli.

Il risultato complessivo della Ginnastica Fabriano agli Assoluti 2025 è semplicemente straordinario. Oltre ai trionfi di Raffaeli e al debutto brillante della Piergentili, la società ha festeggiato anche il bronzo nella categoria Allieve Gold, confermando l’eccezionale qualità del lavoro svolto quotidianamente da tecnici e dirigenti. La Ginnastica Fabriano continua così a imporsi come una vera e propria fucina di talenti, capace di far emergere nuove stelle senza smettere di sostenere e far brillare quelle già affermate.