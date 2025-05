Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per il Corallo

Prato, 31 maggio 2025 - Una delegazione del club (che quest'anno taglia i dieci anni di attività) ha preso parte ad una gara regionale svoltasi a Castelfranco di Sotto. Tamara Mati è stata premiata per il titolo italiano “Silver Le” 2024 al Parco Pertini di Agliana, nell'ambito della locale “Festa dello Sport”. E le ragazze che hanno gareggiato a Velletri nell'ambito del recente campionato nazionale Asi “Bronze” di ginnastica ritmica sono tornate a casa con una serie di piazzamenti di vertice che lasciano ben sperare per il futuro.

Momento insomma più che positivo per il Corallo, con le ginnaste di Montemurlo che stanno ben figurando nelle varie competizioni alle quali stanno prendendo parte. Ripartendo dalla trasferta laziale: fra le “esordienti”, Giorgia Ciampi e Matilde D'Aloia hanno conquistato la “fascia gold” rispettivamente nella palla e nel corpo libero. Fra le “allieve 1”, fascia d'oro per Matilde Turco alla palla e d'argento per Nicole Puliti nel corpo libero, mentre Bianca Vinciprova e Alice Biagini hanno ottenuto una fascia d'argento dopo l'esercizio con la palla.

Chiusura con le “allieve 2”: oro alla fune ed al cerchio per Aurora Casale, argento al cerchio per Aurora Amadori, oro per Francesca Di Motta e Ginevra Baffoni alla palla (con Di Motta capace anche di agguantare un bronzo al cerchio) e fascia bronzo per Alice Langianni e Martina Becheri alla palla. E con queste premesse, le agoniste di Patrizia Iovine possono continuare a crescere, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente il medagliere.