Ginnastica ritmica, la nuova dt azzurra è Pashalieva

Dopo qualche settimana di attesa, la Federginnastica ha scelto la nuova allenatrice della nazionale delle ritmica, dopo le note vicende che hanno portato all’allontanamento della storica dt Emanuela Maccarani: da lunedì 5 maggio sarà Mariela Pashalieva ad assumere l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio. Nell’attesa della decisione il nuovo presidente della federazione Andrea Facci aveva assunto ad interim il ruolo di direttore tecnico, ora è arrivato l’annuncio dell’ingaggio di una allenatrice di grande esperienza internazionale, che ha partecipato con la Bulgaria ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012.

Nata nel 1970, cresciuta alla CSKA di Sofia, la Pashalieva vanta un titolo europeo come atleta con la squadra della Bulgaria a Helsinki 1988: era entrata in nazionale a solo undici anni, nel 1981. Una volta smesso di gareggiare, è entrata a fare parte del team di Iliana Raeva, oggi presidentessa della federazione bulgara di ritmica, vincendo con il suo quintetto le Olimpiadi di Tokyo 2021. Come allenatrice ha seguito la squadra bulgara in due finali olimpiche e sul podio ai mondiali di Patrasso, Mosca e Montpellier.

L’investitura avverrà di persona lunedì, quando la delegazione italiana farà ritorno dall’European Cup di Baku e il presidente Facci andrà a Desio con i consiglieri federali Marta Pagnini, Oreste De Faveri e il numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia Niccolò Maffei, per presentare la nuova responsabile alle ginnaste. Martedì 6 maggio, controllo di tutte le atlete convocate per cominciare a programmare i Campionati d’Europa d’inizio giugno a Tallinn, in Estonia.