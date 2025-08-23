Ginnastica ritmica, vince Varfolomeev. Un bronzo iridato per la Raffaeli a Rio de Janeiro

Non c’è stato niente da fare, la russa naturalizzata tedesca Darja Varfolomeev al momento è la più forte. Ieri nella finale del concorso completo ai campionati mondiali di ginnastica ritmica la grande favorita della rassegna che si tiene a Rio de Janeiro ha confermato sul campo la sua forza, con due esercizi in finale che le hanno permesso di scavare il solco sulle rivali: in particolare il 31,95 ottenuto nel secondo esercizio personale, quello alle clavette, è stato fondamentale per allungare in classifica. Fino a quel momento la nostra Sofia Raffaeli (foto) era rimasta in piena corsa, dopo il 30,55 con cui aveva aperto la sua prova personale al cerchio, poi il 29,10 alla palla (con qualche recriminazione perché l’esercizio sembrava meritare di più) ha permesso alla Varfolomeev di allungare in testa, con la Raffaeli terza al giro di boa, tra il grande tifo della torcida per la ginnasta marchigiana, e la bulgara Nikolova seconda.

Gli ultimi due esercizi hanno visto la Varfolomeev mantenere un livello altissimo con un 30,00 al nastro, la Nikolova ottenere un 28,70 al cerchio e la Raffaeli alle clavette commettere un errore che ha portato alla valutazione di 29,00 a confermare il terzo posto. Nell’ultima rotazione, Varfolomeev chiude a 121,90 (30,10), Nikolova seconda a 119,30 e Raffaeli terza a 117,95 (29,30 al nastro).