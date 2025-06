Giorgio Tumbarello firma con il Perugia fino al 2027: primo colpo di mercato

A Pian di Massiano è arrivata la prima firma della stagione. Ieri, nella sede del Perugia, ha messo nero su bianco (fino al 30 giugno 2027) Giorgio Tumbarello, centrocampista classe 1996. Una scelta che rispecchia la linea di tecnico e società: puntare su calciatori che hanno esperienza con la categoria e l’età giusta. Il giocatore era svincolato dopo il fallimento della Lucchese. Nativo di Marsala, Tumbarello è un centrocampista di esperienza con oltre 200 presenze in Lega Pro con le maglie di Cavese, Vibonese e Lucchese. Con i toscani ha disputato le ultime tre stagioni e mezzo realizzando 3 reti. Tumbarello è una mezzala più di quantità che di qualità, in grado di navigare nelle acque spesso torbide della Lega Pro. Con l’arrivo dell’ex Lucchese, il Perugia potrebbe anche valutare la posizione di alcuni centrocampisti in rosa, come Broh che ha ancora un altro anno di contratto con il Grifo. Tumbarello è solo il primo dei colpi attesi a Pian di Massiano nelle prossime settimane. Adesso si procederà per priorità e il Perugia ha necessità di chiudere l’operazione-terzino destro. E il diesse Meluso ha già le idee piuttosto chiare: in cima al taccuino del diesse c’è Francesco Corsinelli (1997) del Gubbio, laterale destro con il contratto in scadenza nel 2026. Il terzino destro, nell’ultima stagione, ha collezionato 36 presenze e ben 4 gol (e un assist) con la maglia rossoblù. E poi c’è da scegliere il play che possa dare una mano a Joselito, giovane regista non in discussione dopo la buona parte di stagione con il Perugia. Tra i nomi sondati dal dirigente del Perugia c’è quello dell’ex Giovanni Di Noia (1994) che ha vinto il campionato con l’Entella e si è fatto notare nel finale di stagione nel ruolo di regista. Di Noia, corteggiato anche da Benevento e Trapani, rappresenterebbe un jolly per Cangelosi visto che può giocare in più ruoli.