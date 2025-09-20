Giornaliste sportive. Serve la rivoluzione

‘Non chiamateci quote rosa’. Il titolo dell’ultimo libro di Valentina Cristiani (Pathos Edizioni), giornalista bolognese, ben riassume sfide e difficoltà aggiuntive per le donne che con passione e convinzione parlano di sport.

Cristiani, quali ostacoli ha dovuto affrontare nella sua carriera?

"Agli inizi, circa 20-25 anni fa, poco prima di prendere il tesserino da giornalista pubblicista, mi sono sentita spesso dire da calciatori e allenatori: “Per essere una donna, te ne intendi di calcio”. Un commento che nascondeva un pregiudizio profondo. Non mi sono mai fatta intimidire. Qualche anno dopo, da allenatrice abilitata fino alla categoria Juniores, ho dovuto affrontare un “collega allenatore” che, nonostante le mie qualifiche, non perdeva occasione per mostrare il suo disappunto. Ho dovuto dimostrare il mio valore non una, ma mille volte. Essere una donna nel mondo del giornalismo sportivo, e avere persino il patentino per allenare, ha significato lottare il doppio. Ho scritto questo libro proprio per trasformare quelle ferite in uno strumento di comprensione e di lotta. Un dolore che non ha confini, confermato dalle testimonianze di oltre 40 stimate giornaliste Rai, Mediaset, Sky, Dazn, Sportitalia, ecc.. che hanno scelto di raccontare la loro esperienza".

C’è un filo conduttore che le lega?

"Assolutamente sì. Ascoltando le storie di molte colleghe, ho notato un filo rosso che le unisce: la sensazione di dover dimostrare sempre qualcosa in più per farsi valere. Molte di noi hanno sopportato avances indesiderate, battute sessiste, pregiudizi sulla competenza e il timore costante di non essere prese sul serio. Fa male inoltre vedere come, in alcune trasmissioni sportive, le donne vengano ridotte a un mero ‘ornamento’. Purtroppo, sempre più spesso, la giornalista più competente e preparata viene messa da parte per fare spazio a qualcuna di più giovane o attraente. Per gli uomini questo problema non si pone".

Lo sport fa storia a sé o le dinamiche discriminatorie sono semplicemente ancora più evidenti a livello di media?

"Lo sport non è un mondo a parte, ma uno specchio che riflette, e talvolta amplifica, le dinamiche discriminatorie presenti nella società. I media, in particolare, tendono a polarizzare e semplificare, rendendo il sessismo ancora più evidente e doloroso. L’idea che il giornalismo sportivo, specialmente quello calcistico, sia un affare “da maschi” è un pregiudizio radicato. Si tratta di un problema culturale. In questo mondo di passione, i ruoli di genere sono spesso definiti in modo rigido: gli uomini sono atleti, forti e vincenti, mentre le donne sono spesso relegate a ruoli secondari, giudicate per la loro estetica. I media, con la loro potenza, agiscono come una cassa di risonanza che consolida questi schemi. Basti guardare la copertura riservata allo sport maschile rispetto a quello femminile o il linguaggio utilizzato per descrivere atleti e atlete. Uno studio dell’Università di Cambridge ha evidenziato questa disparità: le donne nello sport sono spesso descritte con aggettivi legati all’età o alla sfera personale (“anziana”, “incinta”, “sposata”, “bella”), mentre per gli uomini si usano parole che ne esaltano le qualità sportive (“il più veloce”, “forte”, “grande”, “fantastico”)".

Proliferano profili social e siti web in cui divampa la violenza verbale contro le donne. Davvero non c’è rimedio?

"I casi della pagina Facebook “Mia moglie” e del sito “Phica.eu” non sono episodi isolati, ma l’espressione di una cultura ben radicata che non accetta il consenso e riduce i corpi delle donne a meri oggetti. Bisogna in primis evidenziare che la colpa non è della vittima. E per combattere questo fenomeno servono azioni concrete. Oltre a pene severe, attraverso il libro chiediamo una vera e propria rivoluzione culturale. Sul fronte educazione, dobbiamo insegnare ai ragazzi il rispetto e l’importanza del consenso fin dalle scuole. I social non possono poi essere zone franche e le piattaforme devono assumersi la responsabilità di ciò che viene pubblicato e condiviso. Circa il supporto alle vittime, è fondamentale spostare la vergogna dalla vittima all’abusante".

Lei parla di rivoluzione culturale ed educativa nel libro. Perché non sembrano avere davvero efficacia gli strumenti utilizzati sin qui?

"La rivoluzione culturale che chiediamo nel libro deve partire dalle fondamenta della società: la famiglia e la scuola. L’educazione all’empatia, all’ascolto e al pensiero critico è il vero antidoto contro i pregiudizi. Gli strumenti utilizzati finora, come le campagne pubblicitarie o le giornate a tema, non hanno avuto un’efficacia duratura perché si sono limitati a toccare la superficie. Il progetto del libro ’Non chiamateci quote rosa’ sta crescendo e si sta trasformando in qualcosa di più grande. Con la mia collega, la giornalista investigativa Stefania Secci, abbiamo deciso di agire concretamente. Portiamo le tematiche centrali del libro nelle scuole e nelle carceri. Non solo. Stiamo lavorando a un nuovo format televisivo da noi ideato. E ci aspettano anche due importanti appuntamenti in autunno: il Convegno “Le dimensioni dell’odio” a Parma, Palazzo Ducale, il 25 ottobre, e il Festival del Libro e della Cultura Sportiva a Mantova in novembre. Chiunque desideri averci nel suo istituto o altri eventi, può contattarci attraverso la nostra pagina Instagram: “Non chiamateci quote rosa” o via mail: [email protected]".