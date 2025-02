Giornalisti sugli sci. Gigio Brecciaroli campione mondiale

Grande risultato a Bardonecchia per Gigio Brecciaroli, direttore responsabile e speaker di Radio Arancia, che a Bardonecchia ha ottenuto il titolo di Campione del Mondo nello slalom gigante, facendo registrare il miglior tempo in assoluto della gara. La località sciistica ha ospitato fino al 2 febbraio, i 70esimi Campionati Mondiali dei Giornalisti, con la partecipazione di 150 reporter provenienti da 44 paesi. Con questa vittoria Gigio ha stabilito un importante record assoluto conquistato il titolo per ben nove volte il titolo diventando il più vincente di sempre. Sul podio anche nella combinata dove si è classificato terzo.