GIOVANILI. Memorial Fantoni all’Affrico: i Pulcini che regalano emozioni

Importante torneo di calcio giovanile oggi all’Us Affrico, organizzato in collaborazione con Aiac Toscana. In programma la 16° edizione del Memorial Alessandro Fantoni per la categoria Pulcini anno 2015. Il torneo vede la partecipazione di Affrico, Empoli, Pistoiese, Prato e Tau Altopascio, con inizio delle gare alle 15 presso l’impianto dell’Us Affrico in viale Fanti a Firenze. Partner della manifestazione saranno la Probios prodotti alimentari biologici e la Grafica Znoymo. In accordo con la famiglia Fantoni e i figli Francesco e Donatella, la società Affrico devolverà l’intero incasso della manifestazione alla Fondazione Meyer.

Il direttivo dell’Aiac Associazione allenatori calcio della Toscana e la sezione di Firenze ricordano la figura di Alessandro Fantoni: "Un uomo di calcio prima come giocatore, poi come allenatore ed infine dirigente animato sempre da correttezza, passione e professionalità. Il suo l’impegno è stato rivolto principalmente alla crescita e all’insegnamento delle tecniche calcistiche ai giovani, insieme all’aspetto educativo e al rispetto delle regole. Il torneo è diventato un appuntamento fisso del periodo natalizio, insieme a Figc-Lnd e settore arbitrale".

F. Que.