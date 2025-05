Giovanni Giunti: il gioiello del Perugia nel mirino di club di Serie A e B

È il giocatore biancorosso del momento. Giovanni Giunti, fresco vincitore del trofeo "Miglior Grifone" è al centro delle attenzioni di club di categoria superiore. Il centrocampista ha messo insieme 35 presenze, è stato scelto come protagonista da tutti gli allenatori passati al Grifo in questa stagione e nonostante il campionato del Perugia con molte più ombre che luci, i riflettori si sono accesi sul giocatore. La lista delle pretendenti è lunga: il Bari si fa di nuovo avanti, dopo i tentativi di gennaio. Già, perché la società pugliese avrebbe già fatto le sue prime avances nel mercato invernale. Alla lista si aggiungono altri club di serie B, come la Reggiana, il Modena e il Sudtirol. Mentre in serie A (è in lotta per non retrocedere) a fare un sondaggio è stato l’Empoli sempre attento ai giovani calciatori di talento. La lista sembra essere ancora più lunga, così come lo è il mercato estivo. Di sicuro quella di Giunti sarà una delle operazioni più calde dell’estate. Il giocatore nei mesi scorsi, a fine gennaio, ha messo nero su bianco fino al 2028. Un lavoro importante quello svolto dai dirigenti biancorossi che hanno blindato il giocatore. Nei prossimi giorni l’entourage del calciatore farà un passaggio con il club per capire quelle che sono le intenzioni della società di Faroni di fronte ad un’offerta per il gioiellino biancorosso.

Di sicuro, di fronte alla possibilità di un salto di categoria peserà anche la volontà del calciatore, ma è altrettanto certo che le società che busseranno alle porte del Perugia sanno che per accaparrarsi Giunti servirà un investimento importante. E il diesse Mauro Meluso saprà pesare le tante offerte che si presenteranno a Pian di Massiano. Il giocatore è al centro del progetto futuro, ma se arriverà un’offerta importante sul piatto il club farà sicuramente le sue valutazioni. Ambizioni e sostenibilità dovranno per forza convivere.