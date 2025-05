Giovanni Giunti: Record di Presenze nella Stagione del Perugia

Giovanni Giunti non è solo il giocatore più votato dai tifosi biacorossi per rendimento. Il giovane classe 2005 chiude la stagione (non soddisfacente) del Perugia con un altro record: il centrocampista biancorosso è il giocatore della rosa con il maggior numero delle presenze, ben 38 di cui 35 in campionato e 3 in Coppa Italia, per 2713 minuti complessivi di impiego e il 74% delle partite giocate da titolare (dati transfemarkt).

Lo riporta calciogrifo che fa una panoramica della rosa biancorossa. Nessuno tra i grifoni ha messo insieme le sue presenze, nemmeno Luca Gemello (37 volte tra i pali) che risulta invece il giocatore più impiegato in assoluto a livello di minutaggio e l’unico a sfondare tra l’altro il tetto dei 3000 minuti: ben 3330 minuti in campo e il 92% delle partite giocate da titolare. Seguito da vicino da Emanuale Torrasi, impiegato in 36 partite ma per “soli” 2322 minuti, e da Federico Giraudo, 36 partite e invece 2756 minuti in campo, secondo assoluto tra gli “stacanovisti” a livello di minutaggio complessivo.

La classifica del minutaggio della rosa biancorossa nella stagione che si è appena conclusa.

Gemello 3330, Giraudo 2756, Giunti 2713, Montevago 2487, Mezzoni 2480, Amoran 2409, Torrasi 2322,. Matos 1904, Bartolomei 1667, Lisi 1461, Leo 1458, Cisco 1374, Di Maggio 1367, Angella 1226, Dell’Orco 1035, Bacchin 1024, Seghetti 1020, Riccardi 946, Ricci 925, Broh 911, Joselito 902, Plaia 796, Kanoute 769, Marconi 491, Polizzi 489, Palsson 461, Sylla 375, Albertoni 360, Viti 286, Yabre 198, Squarzoni 185, Souare 109, Morichelli 90, Agosti 68, Lewis 38, Barberini 5, Lickunas 1.