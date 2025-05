Giovanni Giunti vince il trofeo Miglior Grifone 2023

Giovanni Giunti, classe 2005, è il vincitore della ventitreesima edizione del trofeo Miglior Grifone. Il centrocampista sarà premiato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs oggi alle 18 nello store di Stile Gioiello in via Cortonese a Perugia, sponsor ufficiale della manifestazione. L’evento è aperto a tutti i tifosi.

Anche i tifosi biancorossi, oltre alla società, hanno visto lontano nelle indubbie qualità del centrocampista, votando il giovane con continuità durante la stagione, di partita in partita, gara dopo gara, dal sito internet del Centro di Coordinamento editore da sempre della manifestazione.

Un andamento del Trofeo sostanzialmente a senso unico, in cui a fronte di un iniziale leadership temporanea di Angella poi la classifica generale è sempre stata saldamente guidata dal condottiero marchigiano, fino ad acquisire un punteggio complessivo di 232 punti. Seguono, distanziati, Cisco con 100 e Montevago con 92.

I tre del podio, hanno guadagnato, tutti allo stesso modo, cinque vittorie di tappa cadauno per cui la differenza di risultato in graduatoria è riconducibile alla capitalizzazione dei numerosi piazzamenti di Giunti, spesso nella rosa dei cinque che consente di ottimizzare il rating immagazzinando punti di volta in volta.

Tradizione, quella del Miglior Grifone, presente in tutte le categorie dall’anno 2000 ad oggi, fedele a sè. Tanti protagonisti, vecchi e nuovi, che hanno onorato la casacca biancorossa vincendo il Trofeo, in ordine cronologico, per citarne qualcuno, Tedesco, Ravanelli, Di Carmine, Verre, Vicario, sorte professionistica che il Centro Coordinamento e Stile Gioiello augurano anche a Giunti.