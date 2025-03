Girone a. FeralpiSalò, un solo obiettivo in testa: scacco matto alla regina Padova

SALÒ (Brescia) Il match clou della ventinovesima giornata del girone A di serie C è la sfida delle 19.30 allo Stadio Turina tra FeralpiSalò e Padova. I biancoscudati guidano la classifica (a +6 dal Vicenza) e hanno un vantaggio di ben 17 punti sui gardesani che, però, sono decisi a dimostrare di essere più di un semplice terzo incomodo. Aimo Diana, allenatore della formazione verdeblù, non nasconde gli ostacoli che i suoi giocatori dovranno affrontare: "Si affronteranno due squadre forti con interpreti di valore. Per quel che ci riguarda, la difficoltà della gara è ovvia, ma noi, come sempre, cercheremo di fare nostra la partita. Non si parte mai battuti e cercheremo di dimostrarlo sul campo. In ogni caso la difficoltà è alta anche per loro e ne sono consapevoli, anche se hanno fatto quello che hanno fatto, ma hanno l’umiltà di sapere di poter incontrare squadre in grado di tener testa".

"Noi – la conclusione del tecnico verdeblù che spinge in avanti il suo sguardo – dobbiamo cercare di migliorarci sempre, cancellando quei particolari che, a volte, fan capire che non siamo sempre al top in tutti i momenti del match". Sul fronte della formazione, Diana ha l’opportunità di scegliere tra diverse opzioni per riuscire a comporre il mosaico in grado di dare scacco alla regina.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rinaldi; Rizzo, Pasini, Luciani; Di Marco, De Francesco, Balestrero, Vesentini; Di Molfetta, Cavuoti; Crespi.

Luca Marinoni