Girone A. La nebbia ferma la baby Atalanta

La nebbia scesa sulla bergamasca ha bloccato sul nascere la sfida tra Atalanta Under 23 e Clodiense. Fischio d’inizio in programma alle 17.30, rinvio alle 18.15, poi la decisione di non giocare a causa della scarsa visibilità. La partita potrebbe essere recuperata mercoledì 11 dicembre alle ore 15, ma la data è ancora in dubbio. Calendario che comunque diventa ancora più fitto per i nerazzurri che dovranno recuperare anche la partita contro il Padova, slittata per le convocazioni con le rispettive nazionali dei giocatori della baby Dea. Il big match all’Euganeo contro la capolista è mercoledì prossimo, 4 dicembre, alle ore 20. A seguire la squadra di Modesto, domenica 8, giocherà in trasferta sul campo dell’Arzignano Valchiampo.F.C.