Girone B: Castellarano e Felina pareggiano 2-2 con Bardeggia protagonista

CASTELLARANO2FELINA2

CASTELLARANO: Paganelli (13’st A.Peddis), Mambelli, Belfasti, Viviroli (18’st Galli), Gentile, Codromaz, Fontana (28’st M.Peddis), Torelli, Bardeggia, Fasolo, Forchignone. A disp.: Ferri, Barone, D’Andrea, Corradini, Leghouris, Teneggi. All.: Dallari

FELINA: Ollari, Zannoni, Bazzoli, Pupeschi, Cavallari, Manuzzi, Pellati (20’st Romei), Magnani, 15’st Rossi), Gningue, Isella, Ruffini. A disp.: Iattici, T.Goldoni, N.Goldoni, Soverini, Sendrea, Torcianti, Celhaka. All.: Manfredi

Arbitro: Baldanza

Reti: Gentile (C) al 15’pt, Isella (F) al 29’pt, Ruffini (F) al 38’pt, Bardeggia (C) al 9’st. Note: ammoniti Torelli, Ruffini, Bazzoli, Zannoni e Gningue. Giovanissimi: 0-0

Girone B che comincia con un punto ciascuno tra una delle grandi new entry Castellarano e una presenza fissa del torneo come il Felina. Gara divertente: porta avanti il Castellarano Gentile al 15’, poi remuntada del Felina prima con Isella e poi con Ruffini. Ci pensa l’ex granata (ai tempi della Reggio Audace in Serie D) Giordano Bardeggia (foto) nella ripresa a fissare il definitivo 2-2. Un girone super tosto, con anche le due finaliste dello scorso anno Villa Minozzo e Cervarezza. Nel prossimo turno la truppa di mister Daniele Dallari andrà proprio sul campo del Cervarezza, che ieri ha vinto 3-1 col Villa prendendosi una piccola rivincita dopo la finale persa l’anno scorso, mentre il Felina si appresta a ospitare un Villa Minozzo che vorrà subito riscattarsi per fare di tutto per difendere il titolo. Niente reti tra i baby, per due squadre interessanti che risentiremo nel corso del cammino.