Giudice sportivo. Due giornate di stop per Peter Amoran

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Peter Amoran, difensore biancorosso espulso durante la partita di venerdì scorso conntro la Vis Pesaro. Il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica a Peter Amoran, “per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, facendolo cadere a terra e procurandogli un forte dolore“. Pertanto il calciatore non sarà disponibile per le prossime partite contro Lucchese e Virtus Entella. Rientra, invece, dal turno di squalifica Francesco Lisi che sarà quindi a disposizione di Zauli per la trasferta di lunedì sul campo della Lucchese. Con il giallo rimediato nell’anticipo del Curi finisce nella lista dei diffidati il centrocampista Emanuele Torrasi.