Giulia Martinengo Marquet trionfa al GP "quattro stelle" Giorgio Armani al Versilia Horse Show

Lo stile Giorgio Armani si addice magnificamente alla strepitosa Giulia Martinengo Marquet (nella foto) che ieri, a Lido di Camaiore, ha firmato il GP "quattro stelle" titolato dal celeberrimo brand, leader mondiale del "made in Italy" non solo nel fashion. Ultima a partire nel barrage del GP "Giorgio Armani" (h. 1,55 m) in sella Captain Morgan Weering, 10 anni baio di razza Zangersheide (da Carrera Vdl), la fuoriclasse azzurra ha regolato sul cronometro con un percorso mozzafiato gli unici altri 3 binomi (su 8 in barrage di 50 partenti) capaci di ripetere il netto anche nel secondo giro, e ha posto la firma sull’edizione inaugurale del Versilia Horse Show, evento che ha richiamato alcuni tra i nomi più gettonati del momento in campo internazionale. Da un paio di mesi ormai la "Giulia nazionale" va ripetendo performances di altissimo livello con tutti i suoi cavalli, e anche qui a Camaiore lo ha confermato, considerato anche il 2° posto nella gara grossa a tempo di venerdì, presentata da Fieracavalli di Verona (h. 1,50 m) in sella allo stesso cavallo e preceduta solo per pochi decimi dallo stellare asso olandese Harrie Smolders su Mr Tac. Ieri la smagliante Giulia ha assestato una zampata da vera leonessa del campo ostacoli e si è portata a casa un successo da predestinata. Tra i primi 10 altri due azzurri: 7° l’inesauribile Gaudiano (Chalou’s Love PS) e 8° Nico Lupino (Iniesta) entrambi ammessi al barrage poi chiuso con un errore ciascuno. Musica alle orecchie del c.t. Porro a poco più di una settimana da Piazza di Siena. Altri significativi doppi netti sono arrivati dal "quattro stelle" di Montefalco, da Marziani (5° su Lightning), da Bonomelli (7° du Chippendel de La Tour) e dalla giovane Chimirri (8° su Calandro Z) nel GP vinto con doppio zero dal rampante portoghese Almeida (Karonia L).