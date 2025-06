Gli Allievi lombardi ai Campionati italiani di Rieti. Doualla “sfida“ i 100. Vidal sulla distanza

Tornano in pista i giovani talenti dall’atletica lombarda e soprattutto la campionessa in erba Kelly Ann Doualla Edimo. Nel weekend, allo stadio Guidobaldi di Rieti, vanno in scena i Campionati Italiani Allievi con 40 titoli in palio, 22 atleti iscritti e 308 società. Ci saranno tutti i principali atleti under 18 e per alcuni la gara sarà un test per il Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje di fine luglio, mentre per altri sarà una gara di rodaggio in vista della rassegna continentale Under 20 di Tampere (Finlandia) ad agosto (7-10). È probabile che Doualla Edimo, atleta tesserata con il CUS Pro Patria Milano, sia tra le protagoniste della due giorni di gare e si prenda la scena magari a suon di qualche primato. Per ora, la sprinter lodigiana, classe 2009, ha praticamente sempre vinto, siglato record e non ha mai conosciuto sconfitte cocenti. La velocista sarà in pista nei 100 metri dopo aver corso la distanza con il tempo di 11.37 ai Campionati Societari di Brescia. Il tempo le è valso il record italiano U20: un segnale di continuità dopo la convincente stagione al chiuso con tanto di 60 metri corsi in 7.19.

Tra gli altri osservati speciali, in chiave lombarda, c’è Nicolò Vidal, marciatore bronzo agli Europei Under 18 di Banska Bystrica del 2024. L’atleta 2008, tesserato Polisportiva Bovisio Masciago, a fine maggio ha corso a Bressanone i 5000 metri in 19.59.28. È così diventato il primo U18 italiano a scendere sotto i 20 minuti, superando il primato di Giovanni De Benedictis di 20.10.5, realizzato addirittura nel 1985. Infine, si può ritagliare dello spazio anche Filippo Vedana dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che, a maggio a Meda (Monza Brianza), ha realizzato la Miglior prestazione italiana Allievi nei 110 metri ostacoli con 13.72.