Gli avversari. Mancheranno. Bandinelli e Vignali

Ha parlato anche Luca D’Angelo (nella foto) nell’antivigilia del derby tra Spezia e Carrarese. La sua squadra arriva sull’onda lunga dell’esaltante passaggio del primo turno di Coppa Italia contro i "cugini" liguri della Sampdoria. "Abbiamo giocato la partita giusta che andava giocata – ha spiegato l’allenatore bianconero – ed ora siamo pronti per iniziare il campionato. Lo faremo con la giusta mentalità per portare a casa i tre punti contro un avversario che non ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. La Carrarese con noi e la Juve Stabia è stata la sorpresa della passata stagione".

Riguardo al match di domenica D’Angelo dovrà fare i conti con qualche assenza di spicco. "Mancheranno Bandinelli e Vignali mentre Sarr farà un nuovo controllo per sapere quando lo riavremo. Kouda è a disposizione e può giocare dall’inizio mentre Vlahovic verrà valutato stamani nella rifinitura. Anche Cassata e Zurkowski stanno bene e sono arruolabili. Dobbiamo completare la rosa perché siamo corti in alcuni ruoli. Aspettiamo la fine del mercato che è ancora lungo. Mi auguro che non esca nessuno dei giocatori che vogliamo tenere, anche se hanno richieste".

La chiusura del mister dei liguri è stata sul pubblico e sulle rivali. "Avere uno stadio pieno praticamente ad ogni partita sarà un grande vantaggio ed un orgoglio. Palermo, Venezia ed Empoli ma anche Bari e Modena abbiano fatto un mercato veramente importante".