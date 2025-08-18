Gli avversari: parla l’allenatore Kosta Runjiac. "Siamo i favoriti, puntiamo a passare il turno»

Vendere i propri gioielli e scovarne di nuovi, grezzi, in ogni parte del mondo. E’ questa la politica che sta consentendo all’Udinese di restare nel tempo una certezza della serie A. Anche in questa sessione di mercato, dopo il 12° posto conquistato, il club friulano ha effettuato due cessioni importanti, quelle del difensore Bijol per 18 milioni e dell’attaccante Lucca per 35, che hanno fruttato un guadagno di oltre 50 milioni.

Un ottimo lavoro di valorizzazione dei giocatori fatto dall’allenatore tedesco Kosta Runjiac che si è guadagnato sul campo la riconferma ed è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo. Le amichevoli hanno dato buone risposte alla sua squadra ma adesso è arrivato il momento della prima gara ufficiale.

"Le amichevoli possono dare informazioni preziose ma poi quando inizia la stagione c’è un’altra tensione, un’altra energia, un’altra pressione, quindi non vediamo l’ora di avere questo primo feedback. – ha spiegato il mister bianconero in conferenza stampa –. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora, ho visto un gruppo concentrato, con una buona armonia, abbiamo lavorato intensamente e ci siamo anche divertiti, abbiamo fatto dei passi in avanti; durante la preparazione spesso non hai però la rosa definitiva, quindi per arrivare ad un livello ottimale ci vuole anche del tempo per integrare i nuovi. Sono soddisfatto di loro, ma anche di chi c’era già e ha fatto dei passi in avanti, sono ottimista per la nuova stagione. Iniziamo in casa e saremo favoriti, ci assumiamo questa responsabilità, vogliamo passare il turno e dobbiamo giocare con intensità. Penso che possiamo farlo e ci siamo preparati per questo".

"La preparazione non è fatta solo di sei settimane, ma continua anche tra le prime partite ufficiali; adesso abbiamo un blocco di tre partite e dopo l’Inter avremo il primo vero feedback del lavoro svolto. Sono soddisfatto finora, ma abbiamo ancora molto da lavorare. Sappiamo di aver fatto dei passi in avanti anche durante lo scorso anno, sappiamo quello che dobbiamo fare quest’anno. Non vedo l’ora di ricominciare e sono contento di farlo in casa davanti ai nostri tifosi".

Gianluca Bondielli