Gli azzurri pronti per il Csio di Piazza di Siena: sfide e aspettative

Vittorie e piazzamenti in campo internazionale di alcuni degli azzurri che, fra soli tre giorni, parteciperanno allo Csio di Piazza di Siena, dove venerdì 23 maggio scenderà in campo anche la Nazionale nella Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo. Ieri a Windsor De Luca ha chiuso il Rolex GP con tre errori (su Curcuma il Palazzetto), ma nei giorni precedenti ha vinto la Defender Challenge a due round LR e si è piazzato al 2° posto nella Manama Rose Show Stakes a tempo (entrambe con Nector vd Bisschop, entrambe di 1,50 m). A Madrid, invece, Gaudiano ha impiegato Vasco 118 col quale ha siglato la LR a tempo (h. 145 m). Infine a casa nostra Bucci (Emeralds Dream) ha vinto il GP di Gorla (h. 1,55 m): a Piazza di Siena il fuoriclasse azzurro non sarà in squadra, quindi il suo obiettivo saranno solo le prove individuali, dove potrebbe assestare qualche colpaccio, come già fatto nel 2022 quando si piazzò terzo nel Rolex GP Roma sul grigio Cochello, che pochi davano tra i favoriti. Se da un lato i risultati positivi sono sempre una bella notizia, dall’altro va detto subito che nessuno dei cavalli citati farà parte della Nazionale a Roma, però come Bucci potrebbero ben figurare nelle altre prove. I quattro soggetti della squadra hanno tutti riposato per presentarsi freschi all’importantissimo appuntamento capitolino. Li ricordiamo: Chalou’s Love Ps di Gaudiano, Delta de L’Isle della Martinengo, Casal Dorato di Paini e Marbella du Chablis di Casadei. Mentre per il Rolex GP Roma di domenica 25 si potrà dedurre quali dei nostri binomi potrebbero porre qualche opzione solo dopo le prime gare di giovedì. La concorrenza è formidabile perchè alla Coppa partecipano 10 nazioni tra le più quotate nel panorama mondiale e altri 6 Paesi schierano concorrenti in gara solo a titolo individuale. Sarà battaglia e soprattutto grande spettacolo di sport.

Paolo Manili