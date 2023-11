Gli azzurri si dividono tra due appuntamenti. Gaudiano a Lione per risalire. De Luca ci prova a Kronenberg

Un’altra occasione per Emanuele Gaudiano di ottenere punti per la Longines Fei World Cup 2023 è da oggi la tappa di Equita-Lyon, la terza della lega Europa Ovest dopo Oslo ed Helsinki. Il fuoriclasse azzurro la settimana scorsa aveva partecipato senza fortuna, in sella a Crack Balou, all’appuntamento della lega Medioriente di Riyadh, Arabia Saudita, ma si era dovuto ritirare. Tornato nel Vecchio Continente ora metterà di nuovo alla prova il suo baio hannoverano dalla strepitosa genealogia (Balou de Reverton x Chacco Blue, nonché nipote in linea paterna del mitico Cornet Obolensky) affiancandogli Vasco 118. In classifica generale tuttavia ad avere più punti di Gaudiano, ancora a digiuno, è l’altro asso azzurro, Lorenzo De Luca (9 punti, 14° posto ottenuto a Helsinki in sella a Cappuccino), il quale aveva partecipato alle prime due tappe. Quindi adesso a Gaudiano serve un buon piazzamento per portare a due i concorrenti italiani in lizza. Obiettivo la finale del circuito, dove la lega West Europe invierà i migliori 18 in classifica. Attualmente guida l’irlandese Howley, vincitore di entrambi i primi due legs (40 p). Il Gran Premio di Lione, che assegna i punti, è domenica pomeriggio. De Luca sarà impegnato a Kronenberg, Olanda, dove metterà alla prova ben quattro cavalli, fra i quali Dirka de Blondel, lasciando però in scuderia F One Usa, suo soggetto di punta. In gara a Kronenberg anche Gianpiero Garofalo con tre cavalli. Altri binomi azzurri sono in trasferta nei tour di Oliva, Spagna, Vilamoura, Portogallo, e Riesenbeck, Germania.