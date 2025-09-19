Gli ex di turno. Per Ciervo e Olivieri trascorsi in Laguna

Venezia e Cesena sono pronte a sfidarsi nell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. I lagunari, reduci da due pareggi consecutivi, ricevono i bianconeri ancora imbattuti e in grande fiducia dopo la vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria. Nonostante le due compagini abbiano affrontato negli ultimi anni situazioni differenti, essendo il Cesena alla seconda stagione in Serie B dopo il fallimento mentre il Venezia ha partecipato 2 volte nelle precedenti 4 stagioni di Serie A, non sono mancati gli incroci di mercato che hanno visto diversi giocatori vestire entrambe le maglie. Per la squadra di Mignani saranno due gli ex della gara: si tratta di Riccardo Ciervo, che con il Venezia conta 6 presenze e 2 assist nella stagione di Serie B 2022/2023, e Marco Olivieri, che ancora deve entrare negli schemi di Mignani ma che con i veneti è sceso in campo 23 volte segnando un gol nell’annata di B 2023/2024. L’unico ex da segnalare nella rosa di Giovanni Stroppa è invece il terzo portiere Matteo Grandi, che in Romagna ha giocato con le giovanili del Cavalluccio.

Andando un po’ a ritroso nel tempo, uno dei doppi ex della partita che più di recente ha invertito le due casacche è Nicholas Pierini, oggi al Sassuolo in Serie A. L’ala, che con il Venezia ha totalizzato 82 presenze tra Serie A e B, aveva disputato un’ottima Serie C 2021/2022 con il Cesena mettendo a referto 13 gol e 3 assist in 37 partite prima di approdare in terra veneta. Percorso inverso, invece, quello intrapreso da Giuseppe Zampano, che dopo 60 partite con la maglia del Venezia si trasferì in C a Cesena dove scese in campo 10 volte fornendo 3 assist. Uno dei più noti calciatori ad avere giocato per entrambe rimane Mattia Caldara, che in Serie B nella stagione 2015/2016 vestì la maglia bianconera in 27 partite condite da 3 gol prima di consacrarsi in Serie A con quell’Atalanta che lo aveva lanciato. Da segnalare, infine, la doppia esperienza con entrambe le maglie sia per il centrocampista Andrea Schiavone, oggi alla Pro Patria, sia per il catanzarese Buso.