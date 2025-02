Gli Internazionali a Mantova. La quinta sinfonia del maestro Tim Gajser

Tim Gajser in grande spolvero nella sabbia mantovana. In sella alla sua HRC Honda CRF450 lo sloveno si è confermato match winner del Tazio Nuvolari mettendo in bacheca il 5° successo assoluto (3 GP e 2 Internazionali d’Italia). Dopo aver ottenuto la pole con il tempo di 2’13”676, più veloce di quasi un secondo mezzo di Andrea Bonacorsi (Fantic), Gajser in Gara 1 ha preso il comando a metà del primo giro e ha vinto con grande distacco sul belga Lucas Coenen (de Carli KTM) e su Andrea Bonacorsi (Fantic). Bene le Ducati Desmo450MX al debutto internazionale, con il 5° posto dello svizzero Seewer e l’ottavo di Mattia Guadagnini. In Gara 2 hole shot per lo svedese Isak Gifting (Jk Racing Yamaha) che però si è piantato alla prima curva spianando la strada alla doppietta di Gajser, al traguardo con un vantaggio di oltre 30” su Coenen e Bonacorsi, sorpesa della giornata. Quarto e quinto posto per le Ducati di Seewer e Guadagnini.

In MX2 grande Gara 1 per il Campione del mondo 2023 Andrea Adamo (RedBull KTM). Il mantovano Riccardo Marchini (Kros Honda) a soli 17 anni è riuscito a qualificarsi con il 40° tempo e ha chiuso Gara 1 al 31° posto. Nella seconda manche hole shot per il tedesco Lagenfelder (de Carli KTM), rimasto incastrato nel fango al 5° giro. È andato in testa l’olandese Cas Valk (KTM), che ha vinto davanti a un consistente Andrea Adamo, terzo il promettente romano Valerio Lata. Bene anche Marchini con il 28° posto. In EMX125cc sono scesi in pista i migliori 40 giovani talenti d’Europa. In Gara 1 ha vinto il belga Jaerne Bervoets (Yamaha), davanti agli azzurri Filippo Mantovani (KTM) e Francesco Bellei (Fantic). In Gara 2 ha vinto Filippo Mantovani, davanti a Dani Heitnik (Yamaha) e a Nicolò Mannini con la pesarese TM.

Marco Galvani