Gli spogliatoi. Mister Baiano soddisfatto: "Giocato bene e reagito». Mansi dà ’sei meno’ ai suoi

Finale al cardiopalma col Follonica Gavorrano che vince ma non convince ancora. "A lunghi tratti abbiamo giocato bene – ha detto a fine gara mister Francesco Baiano -, abbiamo fallito un rigore dopo un minuto e ci ha un po’ condizionato. Poi abbiamo ripreso a macinare gioco creando tante palle gol. Poi c’è stata una disattenzione dove abbiamo preso gol, ma la squadra mi è piaciuta per la determinazione e la reazione. Senza queste qualità era una partita che si poteva perdere. Un pareggio era come una sconfitta, ho forzato la partita: avevo visto bene Bellini in settimana e quando è entrato si è fatto entrare pronto. E’ un campionato complicato, dove devi stare sul pezzo, non si può abbassare la guardia. Il Cannara è tosta, non ti fa giocare. Noi non siamo riusciti a chiuderla prima e poi nel finale abbiamo avuto palle gol clamorose". Bene ma non benissimo invece per la società. "Voto da sei meno meno – ha aggiunto il vice presidente Lorenzo Mansi -, rasentiamo la sufficienza. Abbiamo avuto buio totale per mezzora. Abbiamo perso sicurezza e distanze, sbagliato tanto. Però c’è stata la reazione alla fine. Ci aspettiamo l’atteggiamento dell’ultimo quarto d’ora. C’è tanto lavoro da fare. Dobbiamo avere più coraggio. Nel secondo tempo abbiamo battuto il record di passaggi tra difensori".