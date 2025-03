Gli undici di Gorgone alla prova d’orgoglio. Rossoneri stasera in campo contro l’Entella

Sulla carta non sembra esserci partita. Troppo forte, in questo momento, l’Entella, per pensare che la capolista possa ...scivolare al Porta Elisa contro una Lucchese falcidiata, oltreché dalla penalizzazione, anche dagli infortuni "eccellenti", come quelli occorsi prima a Tunbarello e venerdì a Saporiti, vale a dire a due "pedine" fondamentali nello scacchiere tattico rossonero. Ma siccome non esistono partite vinte, pareggiate o perse negli spogliatoi, prima del fischio di inizio, la speranza, più che la logica, legata ai numeri, è che a Lucchese, nonostante tutto, abbia uno scatto d’orgoglio e provi, al netto di errori e disattenzioni sui calci piazzati in modo particolare, a rendere la vita dura alla capolista. Se ci riuscirà lo vedremo questa sera.

Comunque andrà a finire questa, che per molti versi si annuncia come una lotta impari, oltretutto se mancheranno sia Saporiti che Tumbarello, la squadra di Gorgone dovrà essere ancora una volta brava a rimanere compatta e decisa a dare battaglia fino alla fine. Scelte obbligate per il mister soprattutto in attacco, dove toccherà al veloce ed aggressivo Selvini provare a mettere in difficoltà Tiritiello e compagni, lasciando più spazio di manovra a Magnaghi. I dubbi riguardano sia la composizione del trio difensivo che i cinque di centrocampo. Davanti a Melgrati potrebbero giocare Gasbarro, Benedetti e Rizzo, oppure Gucher, Benedetti e Gasbarro. A centrocampo sicuri Gemignani, Catanese, Visconti ed Antoni. Il quinto, uno tra Gucher ed Welbeck.

C’è inoltre da augurarsi che i tifosi, rispetto all’ultima gara casalinga contro il Carpi, siano più numerosi, perché mai come in queste circostanze, l’incitamento, il sostegno della gente può rappresentare uno stimolo fondamentale per i giocatori che stanno giocando pensando, sicuramente al loro destino futuro, ma che in questo momento giocano per la maglia che indossano e che stanno onorando col massimo impegno. C’è infine, un appuntamento, che invece riguarda le sorti future della Lucchese: l’assemblea dei soci, che è stata convocata per venerdì prossimo. Questa volta andrà deserta? Mah! Visti i precedenti, c’è poco da stare allegri. Pensare che di qui ai prossimi tre giorni possa materializzarsi un nuovo acquirente (cordata romana?), come auspicato dal dg rossonero Veri, sembra essere utopistico. Comunque sia ci sono altri passaggi per scongiurare il fallimento. Insomma non è ancora il caso di scrivere la parola fine sul calcio professionistico a Lucca…

Emiliano Pellegrini