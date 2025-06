Golden Gala 2025 in tv: il programma. Gli orari esatti delle gare più attese

Roma, 6 giugno 2025 - La Diamond League 2025 fa tappa a Roma in occasione dell'ormai consueto appuntamento del Golden Gala Pietro Mennea 2025, in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21.

Orario e dove vedere il Golden Gala 2025 in tv e in streaming

L'evento, con una copertura televisiva dalle 21 alle 23, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Due: disponibile anche lo streaming gratuito sul portale RaiPlay.

I protagonisti del Golden Gala 2025

Sono tante le stelle dell'atletica leggera, italiana e non, attese nella cornice dell'Olimpico per la 45esima edizione del meeting internazionale che dal 2010 appartiene alla Diamond League, il principale circuito mondiale. Gli azzurri saranno in totale 20, numero nel quale è compreso Gianmarco Tamberi, pronto a vivere il suo debutto nel 2025, per una presenza annunciata dopo tanta suspance appena pochi giorni fa tramite un post sulla propria pagina Instagram. All'assenza di lusso di Marcell Jacobs faranno da contraltare le presenze, tra gli altri, di Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri, Filippo Tortu, Chituru Ali e Mattia Furlani. Quest'ultimo, bronzo olimpico e oro mondiale indoor in carica, dovrà vedersela con il temibile greco Miltiadis Tentoglou, doppio campione olimpico, per una sfida ormai diventata una tradizione. Nadia Battocletti invece sfiderà la keniana Beatrice Chebet, campionessa olimpica in carica, e l'etiope Gudaf Tsegay, primatista mondiale. Parlando di titoli di un certo peso, all'Olimpico sono attesi, tra gli altri, anche il neozelandese Hamish Kerr nel salto in alto, gli statunitensi Quincy Hall nei 400 metri, Fred Kerley nei 100 metri (che sfiderà Filippo Tortu e Chituru Ali) e Valarie Allman nel lancio del disco e la dominicense Thea Lafond nel salto triplo. A Roma invece non ci sarà Lorenzo Ndele Simonelli, il campione europeo dei 110 metri ostacoli, che dunque salterà l'appuntamento di casa a causa di una sindrome influenzale.

Golden Gala 2025, gli italiani in gara con gli orari

19:15 - Salto con l'asta donne (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo) 19:30 - Lancio del disco donne (Daisy Osakue) 19:48 - Salto triplo donne (Dariya Derkach) 21:04 - 400 metri ostacoli donne (Ayomide Folorunso) 21:11 - Salto in alto uomini (Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi) 21:16 - 1.500 metri uomini (Federico Riva) 21:27 - Getto del peso uomini (Leonardo Fabbri, Zane Weir) 21:31 - 5.000 metri donne (Nadia Battocletti) 21:38 - Salto in lungo uomini (Mattia Furlani) 21:59 - 400 metri uomini (Edoardo Scotti) 22:13 - 200 metri donne (Dalia Kaddari) 22:38 - 100 metri uomini (Chituru Ali, Filippo Tortu) 22:49 - 1.500 metri donne (Sintayehu Vissa, Marta Zenoni)

