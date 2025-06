Golden Gala: Gianmarco Tamberi e venti azzurri pronti a brillare

E’ la sera del Golden Gala: venti azzurri in lizza e un pieno di stelle olimpiche. Una su tutte, Gianmarco Tamberi. Per l’oro di Tokyo nel salto in alto sarà l’esordio stagionale dopo tanti dubbi (se proseguire) e la riabilitazione al ginocchio. Alla fine andrà avanti fino a Los Angeles e 265 giorni dopo aver vinto la Diamond League 2024 farà il suo ritorno in pedana. "La sofferenza post Giochi non c’è più da quando Chiara mi ha dato la notizia di aspettare nostra figlia", racconta Gimbo con la proverbiale carica.

Filippo Tortu tornerà a correre nei 100m dove ci saranno anche lo sprinter statunitense Trayvon Bromell, oltre a Fred Kerley (Usa) e al keniano Ferdinand Omanyala. Attenzione poi a Leonardo Fabbri nel peso o Nadia Battocletti nei 5mila, con la trentina che scenderà in pista insieme alla rivale di Parigi, Beatrice Chebet. Infine il salto in lungo con il testa a testa fra Mattia Furlani (nella foto) e Miltiadiss Tentoglou. Assente Lorenzo Simonelli per un’influenza. Una squadra, quella azzurra, che secondo capitan Gimbo "non ha niente in meno di quella del tennis" che sta incantando a Parigi.